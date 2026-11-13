Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo biến chứng nguy hiểm sau tiêm Botox làm đẹp không rõ nguồn gốc

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin, vừa hội chẩn một ca biến chứng sau tiêm botox của một cô gái còn trẻ. Sau khi tìm hiểu về lĩnh vực này cả về khoa học lẫn xu thế của xã hội hiện nay, vô cùng bất ngờ khi tiêm botox đã trở nên quá thông dụng.

Đáng nói, thuốc có vô vàn nguồn gốc, dễ mua, không cần kê đơn. Trong khi đó, người tiêm chẳng cần bằng cấp gì mà chỉ cần khoe có kinh nghiệm là được coi an toàn tuyệt đối.

Biến chứng sau tiêm botox của một cô gái trẻ. Ảnh: BSCC

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Botox là độc tố thần kinh có nguồn gốc từ vi khuẩn Clostridium botulinum. Thuốc chặn tín hiệu thần kinh truyền gây co cơ dẫn đến cơ giãn ra, làm giảm các nếp nhăn, vết chân chim trên mặt. Vì tác dụng nhanh, hiệu quả cao và tiến hành đơn giản, tiêm Botox là thủ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật phổ biến nhất thế giới cho đến hiện nay.

Ngoài ra ứng dụng của Botox còn vượt ra ngoài phạm vi thẩm mỹ như điều trị co thắt mi mắt, đau nửa đầu mạn tính, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt, đổ mồ hôi quá mức, và điều chỉnh di chứng sau liệt mặt

Tuy nhiên, tác dụng của Botox chỉ kéo dài vài tháng nên nhiều người cần tiêm lặp lại để duy trì kết quả. Việc tiêm nhiều lần, đặc biệt với liều cao hoặc khoảng cách giữa hai lần tiêm ngắn, có thể làm tăng nguy cơ hình thành kháng thể trung hòa trong máu, khiến thuốc giảm hoặc mất tác dụng.

Một số tác dụng phụ thường gặp gồm đau đầu, cảm giác như cúm, buồn nôn, sụp mí hoặc chân mày tạm thời, yếu cơ mặt và giảm chớp mắt.

Đáng lưu ý, một số rủi ro hiếm gặp có thể gây nguy hiểm nếu không được xử trí đúng cách. Khi thuốc lan ra ngoài vùng tiêm, người bệnh có thể xuất hiện sụp mí, khó nuốt, khó thở, yếu cơ, nhìn mờ hoặc nhìn đôi. Triệu chứng có thể xuất hiện từ vài giờ đến vài tuần sau tiêm. Đây có thể là dấu hiệu ngộ độc botulinum và cần được cấp cứu ngay.

Ngoài ra, FDA ghi nhận một số báo cáo hiếm về biến cố tim mạch như rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim sau tiêm Botox. Mối liên hệ nhân quả chưa được xác lập, nhưng người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng và thông báo với bác sĩ trước khi tiêm.

Từ những nguy cơ trên, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không tự tiêm, không tiêm tại nhà hoặc tại spa không được cấp phép.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác khi lựa chọn cơ sở tiêm Botox với các dấu hiệu như: Cơ sở không cho xem vỏ hộp, không nói rõ tên thuốc và nguồn gốc sản phẩm; người tiêm không xuất trình được giấy phép hành nghề, chỉ tự giới thiệu có nhiều kinh nghiệm; giá rẻ bất thường, quảng cáo tiêm tại nhà hoặc tiêm nhanh không cần tư vấn. Hoặc không hỏi tiền sử bệnh, các loại thuốc đang sử dụng và tình trạng dị ứng.

Trường hợp sau tiêm, nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần liên hệ ngay nhân viên y tế; đặc biệt, khi khó nuốt, khó thở hoặc yếu cơ cần được cấp cứu.

“Xinh đẹp là quan trọng, nhưng hãy là người tiêu dùng thông minh”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.