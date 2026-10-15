Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Chiều 15/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội công bố Quyết định số 5779/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long (sinh ngày 12/10/1980), Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thuộc Sở Y tế Hà Nội, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đức Long nhận nhiệm vụ mới. Bà Hà bày tỏ tin tưởng trên cương vị Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Đức Long sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho ông Nguyễn Đức Long

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, ngành Y tế Thủ đô đang đảm nhận khối lượng công việc lớn, không chỉ chăm sóc sức khỏe người dân Hà Nội trong điều kiện mật độ dân số cao mà còn tiếp nhận, chia sẻ áp lực khám, chữa bệnh cho đông đảo bệnh nhân từ các tỉnh, thành lân cận.

Đồng thời, việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với định hướng chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời của người dân.

Trước yêu cầu đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thành phố và kỳ vọng của nhân dân Thủ đô.