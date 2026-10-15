Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Chiều 15/10, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội công bố Quyết định số 5779/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long (sinh ngày 12/10/1980), Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long. Ảnh: Linh Linh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Vũ Thu Hà đã trao quyết định bổ nhiệm, chúc mừng ông Nguyễn Đức Long nhận nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng ông Long sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo bà Vũ Thu Hà, ngành Y tế Thủ đô đang đảm nhận khối lượng công việc lớn, vừa phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Hà Nội trong điều kiện mật độ dân số cao, vừa tiếp nhận, chia sẻ áp lực khám, chữa bệnh cho người dân từ nhiều tỉnh, thành lân cận.

Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe, chuyển từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời.

Trước yêu cầu này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và kỳ vọng của người dân Thủ đô.