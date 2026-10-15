Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trao quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bày tỏ tin tưởng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, ngành Y tế Hà Nội đang đảm nhiệm khối lượng công việc lớn. Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô trong điều kiện mật độ dân số cao, hệ thống y tế thành phố còn tiếp nhận, chia sẻ áp lực khám, chữa bệnh cho đông đảo bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành phố lân cận. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát huy năng lực của các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý và tổ chức hệ thống y tế trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố, các sở ngành và Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chúc mừng Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đòi hỏi ngành Y tế chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời của người dân.

Đây là định hướng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, chú trọng phòng bệnh từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Trước những yêu cầu mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Theo đó, từng nhiệm vụ cần được triển khai với trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và kỳ vọng của nhân dân.