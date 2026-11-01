Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai làm thứ trưởng Bộ Y tế

PGS.TS. Đào Xuân Cơ. Ảnh: Hoàng Anh.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với vai trò bác sĩ điều trị.

Năm 2005, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Ba năm sau, ông thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony và Mayo Clinic ở Mỹ. Đây là những cơ sở y tế có thế mạnh trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu, giúp ông tiếp tục mở rộng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Đến năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108.

Sau đó, ông chuyển công tác về Bệnh viện Bạch Mai, lần lượt giữ các chức vụ phó trưởng khoa, trưởng khoa hồi sức tích cực và phó giám đốc bệnh viện. Từ tháng 3/2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Đào Xuân Cơ đã đưa ra nhiều chiến lược đột phá, giúp bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, từ việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Tháng 11/2024, Bạch Mai trở thành bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên triển khai bệnh án điện tử.

Trong hơn 30 năm làm việc trong ngành y, ông Cơ tham gia triển khai nhiều kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân nặng như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương. Ông cùng đồng nghiệp phát triển kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), góp phần đưa Bệnh viện Bạch Mai trở thành một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng phương pháp này tại Việt Nam.

Đặc biệt, ông luôn chú trọng đến xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi nhân viên y tế đều cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển.

Từ tháng 6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, với 1.300 y bác sĩ được huy động, trong đó 300 người thường xuyên túc trực. Ngoài nhiệm vụ giảm tải cho cơ sở Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính là một cuộc "xoay trục" chiến lược nhằm xóa bỏ khái niệm "cơ sở phụ", để khẳng định chất lượng chuyên môn trong khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo định hướng của ông, Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình xây dựng một "hệ sinh thái y tế" thống nhất hoàn toàn với cơ sở Hà Nội, từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành đến hệ thống quản trị. Mục tiêu cuối cùng là mang chất lượng khám chữa bệnh "thương hiệu" Bệnh viện Bạch Mai về địa phương và nâng tầm y tế khu vực.

PGS.TS Đào Xuân Cơ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bống Vũ.

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện, PGS.TS. Đào Xuân Cơ còn tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế.

Theo thông tin được công bố, ông có 35 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế. Các hoạt động nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực hồi sức cấp cứu, góp phần phục vụ công tác chuyên môn và đào tạo trong ngành y.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ cũng là chủ biên cuốn "Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa". Cuốn sách đạt giải A tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024. Tác phẩm được xây dựng nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho hoạt động chẩn đoán, điều trị và đào tạo trong lĩnh vực nội khoa. Việc tham gia biên soạn sách chuyên ngành cũng thể hiện vai trò của ông trong công tác đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa.

Ngoài nhiệm vụ tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Đào Xuân Cơ còn tham gia công tác quản lý và giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo y khoa.

Hiện ông kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đồng thời là Phó chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam.

Việc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp của PGS.TS. Đào Xuân Cơ, từ bác sĩ điều trị, cán bộ chuyên môn, nhà nghiên cứu, giảng dạy đến quản lý tại bệnh viện và cơ quan quản lý ngành y tế.

Sau khi bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: Vũ Mạnh Hà (Thường trực), Đỗ Xuân Tuyên, Lê Đức Luận, Nguyễn Thị Liên Hương và Đào Xuân Cơ.