Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực; ông Đỗ Xuân Tuyên; bà Nguyễn Thị Liên Hương; ông Lê Đức Luận và ông Đào Xuân Cơ.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ. Ảnh: BVBM.

PGS.TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, từ tháng 12/1996 đến tháng 11/2005, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với vai trò bác sĩ điều trị.

Năm 2008, ông thực tập khoa học tại các cơ sở y tế ở Mỹ, sau đó nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108 năm 2013. Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2018.

Bắt đầu sự nghiệp tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (cũ), ông Cơ sau đó chuyển công tác về Bệnh viện Bạch Mai, lần lượt giữ các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Phó giám đốc bệnh viện.

Tháng 3/2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho đến nay.

Trong hơn 30 năm làm việc trong ngành y, ông Cơ tham gia triển khai nhiều kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân nặng như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương. Ông cùng đồng nghiệp phát triển kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), góp phần đưa Bệnh viện Bạch Mai trở thành một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng phương pháp này tại Việt Nam.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông chỉ đạo đầu tư trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Tháng 11/2024, Bạch Mai trở thành bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên triển khai bệnh án điện tử.

Ông Cơ là chủ biên cuốn Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, đoạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 năm 2024, đồng thời có 35 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế.

Ông cũng đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực đào tạo và hội nghề nghiệp, gồm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, quy mô 1.900 giường bệnh, tiếp nhận khoảng 5.000 bệnh nhân mỗi ngày. Đây là một trong những cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối lớn của cả nước. Từ tháng 6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, với 1.300 y bác sĩ được huy động, trong đó 300 người thường xuyên túc trực. Bệnh viện có thể tiếp nhận 10.000 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày.