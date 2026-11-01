Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

PGS.TS Đào Xuân Cơ (53 tuổi, quê Hưng Yên) tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, đến tháng 6/2018 giữ chức trưởng khoa. Năm 2016, ông đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Đến tháng 3/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc bệnh viện.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Đào Xuân Cơ cũng gắn với quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số tại bệnh viện. Ngày 1/11/2024, Bệnh viện Bạch Mai công bố triển khai bệnh án điện tử, trở thành bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên áp dụng hệ thống này.

Ngoài công tác quản lý bệnh viện, ông còn tham gia hoạt động đào tạo và hội nghề nghiệp, với các vị trí như Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó hiệu trưởng kiêm trưởng bộ môn hồi sức cấp cứu Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Sau khi bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng gồm: Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà, các Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và Đào Xuân Cơ.