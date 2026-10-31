Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PGS.TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, từ tháng 12/1996 đến tháng 11/2005.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ

Năm 2005, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Năm 2008, ông có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony và Mayo Clinic (Mỹ). Năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108. Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia hoạt động điều trị, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Năm 2014, ông giữ chức Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực; từ tháng 6/2018 đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa.

Năm 2016, ông được giao giữ chức Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, ông được giao phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện và chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai theo Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3.

Trên cương vị người đứng đầu Bệnh viện Bạch Mai, ông tham gia điều hành một trong những bệnh viện đa khoa tuyến cuối lớn của cả nước, đồng thời tiếp tục gắn bó với hoạt động chuyên môn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. Ông đã có 35 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế. Ông là chủ biên cuốn sách "Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa". Công trình này đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

Hiện nay, PGS.TS Đào Xuân Cơ còn kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng, Bộ Y tế hiện có 6 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.