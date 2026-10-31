Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ. (Ảnh: TTXVN)

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Với việc bổ nhiệm Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực; ông Đỗ Xuân Tuyên; bà Nguyễn Thị Liên Hương; ông Lê Đức Luận và ông Đào Xuân Cơ.

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996.

Từ tháng 12/1996 - 11/2005, ông Cơ là bác sỹ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ông hoàn thành chương trình thạc sỹ Hồi sức cấp cứu năm 2005 và có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony (Mỹ) và Mayo Clinic năm 2008.

Năm 2013, ông bảo vệ tiến sỹ Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108. Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia điều trị và giảng dạy chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Năm 2014, ông giữ chức Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực; từ tháng 6/2018 là Trưởng khoa. Năm 2016, ông là Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Đến năm 2018, ông được phong hàm Phó giáo sư.

Tháng 8/2020, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Tại Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai./.