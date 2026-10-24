Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: 'Điều dưỡng là một phần không thể thiếu của thành công điều trị'

Ngày 24/10, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, 35 năm thành lập Phòng Điều dưỡng và Chăm sóc người bệnh, kết hợp Hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ IV theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sự kiện là dịp tri ân các thế hệ đã cống hiến cho nghề điều dưỡng, đồng thời mở ra định hướng phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, lấy chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện Bạch Mai hiện có hơn 2.300 điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh, trong đó 54% có trình độ đại học, hơn 10% sau đại học và hàng chục tiến sĩ điều dưỡng.

Sự phát triển không chỉ thể hiện ở trình độ đào tạo mà còn ở năng lực thực hành lâm sàng và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Một số điều dưỡng của bệnh viện được Tổng hội Y học Việt Nam công nhận là trí thức tiêu biểu, được Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam trao danh hiệu hội viên tiêu biểu. Từ năm 2026, Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai chính thức trở thành hội thành viên thuộc Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: Một ca điều trị thành công cần chẩn đoán đúng, quyết định điều trị chính xác. Nhưng để người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi và trở về với gia đình, cần sự theo dõi liên tục, phát hiện kịp thời diễn biến bất thường, chăm sóc tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ của điều dưỡng. Ảnh:BVCC

Điều dưỡng phải là một chủ thể chuyên môn có tiếng nói, chủ động phối hợp điều trị

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trong bối cảnh Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn người bệnh nặng, phức tạp và triển khai hoạt động tại hai cơ sở.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, một ca điều trị thành công cần chẩn đoán đúng, quyết định điều trị chính xác. Nhưng để người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi và trở về với gia đình, cần sự theo dõi liên tục, phát hiện kịp thời diễn biến bất thường, chăm sóc tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ của điều dưỡng. Điều dưỡng không đứng bên lề thành công điều trị mà là một phần không thể thiếu của thành công ấy.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết Bệnh viện đang bước vào thời kỳ phát triển mới, khi khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác và nhu cầu chăm sóc ngày càng cao đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện trong quản trị bệnh viện.

"Chúng ta không thể đánh giá sự phát triển chỉ bằng số giường bệnh, số thiết bị hay số kỹ thuật cao. Thước đo cuối cùng phải là chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, hiệu quả sử dụng nguồn lực và niềm tin của nhân dân. Trong hệ thống ấy, điều dưỡng phải là một chủ thể chuyên môn có tiếng nói, có năng lực nhận định, chủ động phối hợp điều trị, quản lý chất lượng và nghiên cứu khoa học", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Ông yêu cầu xây dựng hệ thống điều dưỡng thống nhất, chuyên nghiệp tại cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai, bảo đảm người bệnh tại Hà Nội hay Ninh Bình đều được tiếp cận cùng chuẩn mực an toàn và tinh thần phục vụ. Đội ngũ điều dưỡng giàu kinh nghiệm tại cơ sở Hà Nội cần trực tiếp hỗ trợ đào tạo, kèm cặp và chuyển giao năng lực cho cơ sở Ninh Bình, không chỉ về kỹ thuật mà cả phương pháp làm việc, văn hóa chất lượng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: BVCC

Cùng với đó, Bệnh viện cần biến an toàn người bệnh thành văn hóa nghề nghiệp, lấy cải tiến liên tục làm phương thức làm việc và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho đội ngũ điều dưỡng.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, thiết bị có thể đầu tư, công nghệ có thể tiếp nhận, nhưng đội ngũ có năng lực, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp chỉ hình thành từ chiến lược đào tạo bền bỉ. Bệnh viện cần tăng cường đào tạo tại giường bệnh, mô phỏng tình huống, đánh giá năng lực thực chất, bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng nghiên cứu; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng điều dưỡng trẻ có triển vọng, tạo cơ hội phát triển thành chuyên gia thực hành, nhà giáo dục và cán bộ quản lý.

Giám đốc Bệnh viện cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa phục vụ mang bản sắc Bạch Mai. Ông nhấn mạnh mỗi cán bộ cần lắng nghe, tôn trọng phẩm giá và hỗ trợ người bệnh với trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm đến chính đội ngũ nhân viên, rà soát phân công ca trực, khối lượng công việc, điều kiện lao động, cơ hội học tập và chế độ đãi ngộ theo quy định; lắng nghe khó khăn thực tế, không xem sự tận tụy của điều dưỡng là điều hiển nhiên.

Khẳng định vai trò chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao sự phát triển của hệ thống điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao sự phát triển của hệ thống điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời ghi nhận tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo trong xây dựng hệ thống điều dưỡng chuyên nghiệp từ hơn ba thập kỷ trước.

Ông cũng nhìn nhận những khó khăn về vị thế nghề nghiệp, cơ chế đãi ngộ và nhận thức xã hội đối với điều dưỡng. Việc chuyển đổi tên gọi từ "y tá" sang "điều dưỡng" là chưa đủ; điều quan trọng là khẳng định vai trò chuyên môn và đóng góp thực chất của điều dưỡng đối với kết quả điều trị, an toàn và sự hài lòng của người bệnh.

Đánh giá cao chủ đề hội nghị "Đổi mới sáng tạo, cải tiến chất lượng và hội nhập quốc tế", TS.BS Hà Anh Đức nhấn mạnh đổi mới cần bắt đầu từ những vấn đề cụ thể trong thực hành chăm sóc; cải tiến chất lượng hướng tới các chuẩn mực quốc tế như JCI, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng thích ứng để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Ở góc độ tổ chức nghề nghiệp, ThS. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh sự ra đời của Hiệp hội năm 1990 và Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai năm 1991 đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyên nghiệp hóa nghề điều dưỡng. Sau 36 năm, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát triển với gần 120.000 hội viên.

Theo ông, sự phát triển này thể hiện sự trưởng thành về năng lực nghiên cứu và sự kết hợp giữa khoa học với nghệ thuật chăm sóc của đội ngũ điều dưỡng. Ông đề nghị các nghiên cứu thời gian tới tập trung đánh giá hiệu quả can thiệp lâm sàng, các gói chăm sóc và hiệu quả kinh tế trong điều dưỡng, qua đó làm rõ hơn giá trị của hoạt động chăm sóc.

Một phiên hội thảo khoa học chuyên đề trong chương trình hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ IV. Ảnh: BVCC

Hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ IV có 156 đề tài được lựa chọn, trình bày trong 24 phiên khoa học chuyên đề. Ngay sau phiên khai mạc, trong ngày 24/10, bốn phiên hội thảo được tổ chức với các chủ đề: Chính sách quản lý chất lượng; Quản lý đào tạo điều dưỡng, hội nhập quốc tế; Tư vấn vận động hiến ghép mô, tạng, kinh nghiệm triển khai trong nước và quốc tế; Vắc xin cho mọi người: Chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng sống.