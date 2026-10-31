Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm: Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: ông Vũ Mạnh Hà ( Thứ trưởng Thường trực); ông Đỗ Xuân Tuyên; bà Nguyễn Thị Liên Hương; ông Lê Đức Luận và ông Đào Xuân Cơ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BVCC

PGS.TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2008, ông thực tập khoa học tại các cơ sở y tế ở Mỹ, sau đó nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108 năm 2013. Năm 2018, ông được phong học hàm phó giáo sư.

Bắt đầu sự nghiệp tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (cũ), PGS.TS Đào Xuân Cơ sau đó chuyển công tác về Bệnh viện Bạch Mai, lần lượt giữ các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Phó giám đốc bệnh viện.

Tháng 3/2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho đến nay.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trên cương vị Giám đốc, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã đưa ra nhiều chiến lược đột phá, giúp Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, từ việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, ông luôn chú trọng đến xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mà mỗi nhân viên y tế đều cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển.

Trong hơn 30 năm hành nghề Y, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bệnh viện trở thành đơn vị tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đưa kỹ thuật y tế chất lượng cao tới gần người dân hơn.