Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, ngành nội nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ ngành gây mê hồi sức.

Bác sĩ Cơ có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, từng đảm nhiệm các cương vị Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó giám đốc. Từ tháng 3/2022, ông làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trên cương vị Giám đốc, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã đưa ra nhiều chiến lược đột phá, giúp bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, từ việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, ông luôn chú trọng đến xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi nhân viên y tế đều cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Trong hơn 30 năm hành nghề Y, ông đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bạch Mai trở thành bệnh viện tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Ông đã tham gia biên soạn, xuất bản nhiều đầu sách quan trọng. Đặc biệt, ông là chủ biên cuốn “Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa” đạt giải A giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7, năm 2024.

Bộ Y tế hiện nay có 5 Thứ trưởng: Vũ Mạnh Hà, Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và Đào Xuân Cơ.