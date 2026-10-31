Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

PGS.TS Đào Xuân Cơ

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996.

Từ tháng 12/1996 - 11/2005, ông Cơ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2005 và có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony (Mỹ) và Mayo Clinic năm 2008.

Năm 2013, ông bảo vệ tiến sĩ Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108;

Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Bệnh viện.

Hiện Bộ Y tế có 6 đồng chí lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.