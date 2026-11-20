Ca khúc “Đò dọc Đò ngang”. (Lời thơ: Trung tướng, GS.TS, BS Lê Hữu Song; Nhạc: Thượng tá Phan Đình Quang)

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ca khúc “Đò dọc Đò ngang” được Trung tướng, GS.TS, BS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giới thiệu với những suy ngẫm về nghề giáo, sự học và hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời tác phẩm, BS Lê Hữu Song cho biết bài hát được viết khoảng ba tuần trước ngày 20/11. Ý tưởng đến từ những suy ngẫm về hành trình cuộc đời, khi mỗi người từng là học trò, trưởng thành rồi lại trở thành người dẫn dắt các thế hệ tiếp theo.

Theo ông, hình ảnh người thầy thường được ví với những chuyến đò đưa học trò qua sông. Tuy nhiên, sau hơn 50 năm cuộc đời và hơn 30 năm công tác, ông nhận ra hành trình học hỏi không chỉ dừng lại ở những năm tháng trên ghế nhà trường.

“Không phải chỉ là đò ngang, mà còn có những chuyến đò dọc”, BS Lê Hữu Song chia sẻ.

Trung tướng, GS.TS, BS Lê Hữu Song chia sẻ về tác phẩm “Đò dọc Đò ngang”.

Nếu đò ngang gợi nhắc những người thầy trong trường học, đò dọc tượng trưng cho những người thầy trong cuộc sống. Đó có thể là những người không đứng trên bục giảng, không trực tiếp dạy ta một bài học nào, nhưng thông qua hành động, cách sống và công việc, họ vẫn truyền lại những bài học quý giá.

Với riêng ông, hành trình làm nghề y cũng là hành trình học hỏi từ nhiều người, nhiều vị trí khác nhau. Những điều tưởng chừng nhỏ bé trong công việc, từ sự hướng dẫn của điều dưỡng, y tá đến nhân viên phục vụ, đều góp phần tạo nên một người thầy thuốc.

Thông điệp ấy được thể hiện ngay trong những câu hát: “Chuyến đò nào đưa chúng em sang sông. Gió lồng lộng sóng cuộn dữ dằn đêm tối. Thầy an định với mái chèo nhẹ nhàng chỉ lối. Đưa chúng em đi bao thế hệ học trò. Vượt sóng dữ để đến bờ hạnh phúc”.

BS Lê Hữu Song cho rằng hình ảnh người thầy trong ca khúc không chỉ gắn với việc truyền đạt kiến thức mà còn thể hiện bản lĩnh, sự bình tĩnh và khả năng dẫn dắt học trò vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, câu hát “Thầy an định với mái chèo nhẹ nhàng chỉ lối” thể hiện hình ảnh người thầy vững vàng trước sóng gió, đủ bình tĩnh để giúp người khác tìm được hướng đi.

Một trong những thông điệp ông tâm đắc nhất trong ca khúc là tinh thần học hỏi từ những điều bình dị nhất: “Có chí có tâm mới thành người có ích. Học thầy, học bạn, học anh em. Học để làm từ những điều nhỏ nhất”.

Theo BS Lê Hữu Song, trong ngành y, người học không chỉ tiếp thu kiến thức từ các giáo sư, chuyên gia mà còn phải học từ điều dưỡng, nhân viên y tế và những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Từ việc lấy mẫu máu, đo huyết áp đến từng thao tác chăm sóc người bệnh đều cần được học hỏi và thực hành nghiêm túc.

“Không phải cứ phải giáo sư dạy mình. Điều dưỡng dạy mình, công vụ dạy mình. Có phải làm được những việc nhỏ nhất rồi mới làm được những việc lớn”, ông chia sẻ.

Ca khúc cũng gửi gắm quan niệm về sự cho đi và tiếp nối tri thức. Người thầy không chỉ truyền đạt những gì mình biết mà cần trao lại kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ sau để những giá trị tốt đẹp được lưu truyền.

Liên hệ với môi trường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, BS Lê Hữu Song cho rằng tinh thần của ca khúc có sự gắn bó với triết lý phát triển Hạnh phúc - Hàn lâm - Tâm - Trí - Tín của bệnh viện.

Ông lý giải, Tâm - Trí - Tín là những giá trị cốt lõi, trong đó tính hàn lâm đòi hỏi mỗi cán bộ phải làm việc khoa học, có phương pháp và tư duy logic. Hạnh phúc là mục tiêu mà mỗi người hướng tới, từ niềm vui khi được cống hiến đến những đóng góp nhỏ bé giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống.

Khép lại câu chuyện về ca khúc, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gửi lời tri ân tới những người thầy, cô đã dìu dắt mình, đồng thời chúc các thế hệ nhà giáo, học trò sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Trung tướng, GS.TS, BS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ về ca khúc “Đò dọc Đò ngang”.