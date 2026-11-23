Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5 Hoàng Thị Thu Hà dự ngày hội

Thôn Lộc Bắc hiện có gần 600 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu, 9 dân tộc anh em cùng sinh sống; nông nghiệp là kinh tế chủ lực của địa phương. Năm 2026, Nhân dân trong thôn đã tích cực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; an ninh trật tự được giữ vững; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Huy Toàn, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bảo Lâm 5 nói chung, thôn Lộc Bắc nói riêng, góp phần tổ chức một ngày hội ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Người dân thôn Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5 tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cũng ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đặc biệt, diện mạo thôn Lộc Bắc hôm nay đã có nhiều đổi thay, khang trang, sạch đẹp, thể hiện rõ thành quả từ sự gắn bó, đoàn kết và chung sức của cộng đồng dân cư.

Văn nghệ chào mừng ngày hội

Nhấn mạnh giá trị và sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng chí Lê Huy Toàn, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bảo Lâm 5 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xem đây là nền tảng, động lực quan trọng để vượt qua khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Lê Huy Toàn (thứ 5 từ trái sang), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã

Đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cũng lưu ý địa phương cần quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời chú trọng bảo vệ cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; xây dựng quê hương Bảo Lâm 5 phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn đã động viên, tặng quà các hộ nghèo, những gia đình, tập thể, cá nhân tiêu biểu của thôn Lộc Bắc.

Người dân trên địa bàn giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của người dân trên địa bàn

Một góc xã Bảo Lâm 5

Thông qua ngày hội, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng nhấn mạnh: Tinh thần đoàn kết không chỉ thể hiện mỗi khi tổ chức

ngày hội mà cần phải được duy trì, lan tỏa trong từng việc làm, từng phong trào và hiện diện sâu rộng trong đời sống Nhân dân; để sau ngày hội hôm nay, ngày nào cũng thực sự là ngày của tình đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng