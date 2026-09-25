Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang làm việc tại xã Thắng Mố

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thắng Mố báo cáo khái quát tình hình hoạt động của cấp ủy, chính quyền sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Đức Thông ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Thắng Mố trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và triển khai các nhiệm vụ ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác giáo dục, nhất là việc ổn định tổ chức, hoạt động của các trường học sau sáp nhập; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sát với tình hình thực tế địa phương.

Lãnh đạo xã Thắng Mố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của xã.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thắng Mố.

Sau buổi làm việc, đồng chí Mai Đức Thông cùng lãnh đạo xã Thắng Mố đi khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thắng Mố. Đoàn đã tìm hiểu tiến độ triển khai, tình hình thực hiện các hạng mục và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng. Đồng chí Mai Đức Thông đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trên địa bàn.