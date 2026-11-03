Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La sinh hoạt Chi bộ bản Mường Hung

Chi bộ bản Mường Hung sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2026.

Các đại biểu dự sinh hoạt Chi bộ bản Mường Hung.

Bản Mường Hung được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Mường Hung và bản Kéo từ ngày 1/7/2026, hiện có 208 hộ, 980 nhân khẩu. Chi bộ có 50 đảng viên.

Đảng viên phát biểu thảo luận tại cuộc sinh hoạt chi bộ.

Tại cuộc họp sinh hoạt, Chi bộ đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. Trong tháng 10, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thu hoạch lúa vụ mùa, triển khai trồng ngô vụ đông; quan tâm phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tu sửa đường giao thông, làm thủy lợi được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chi bộ đã giới thiệu 6 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại sinh hoạt Chi bộ bản Mường Hung.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà Chi bộ bản Mường Hung.

Các đảng viên đã tập trung thảo luận và các vấn đề: Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân đóng góp xây dựng tuyến đồng giao thông nội bản; công tác tạm vắng tạm trú, giữ gìn an ninh trật tự tại bản; công tác nộp đảng phí trên Sổ tay đảng viên điện tử....

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại Chương trình trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Hung và Trường THCS Mường Hung.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại Chương trình trao tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Hung và Trường THCS Mường Hung.

Phát biểu tại cuộc sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Trường Chinh đã thông tin tình hình phát triển KT-XH tỉnh Sơn La 10 tháng năm 2026; công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách trên địa bàn....

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Hung.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Hung.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho học sinh Trường THCS Mường Hung.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho học sinh Trường THCS Mường Hung.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La ghi nhận những kết quả chi bộ đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa bàn; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phòng chống cháy rừng; giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới, phòng chống ma túy; xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trường Chinh đã tặng quà Chi bộ bản Mường Hung; thăm hỏi, động viên, tặng 55 suất quà sách vở, đồ dùng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Mường Hung và Trường THCS Mường Hung; thăm, nắm tình hình hoạt động của Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Hung.