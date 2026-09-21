Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang trao kinh phí xây 5 Mái ấm ATV

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây Mái ấm ATV cho hộ ông Nguyễn Văn Minh, phường Tịnh Biên.

Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng, gồm: hộ chị Néang Sa Vết, xã Núi Cấm; ông Nguyễn Văn Minh, phường Tịnh Biên; chị Trần Thị Hồng, phường Thới Sơn; chị Nèang Đa Nê, xã An Cư và bà Lê Thị Trúc Ly, phường Chi Lăng.

Nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang tài trợ.

Tại các gia đình, ông Lê Văn Chuyển thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và động viên các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chương trình Mái ấm ATV đã hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh.

KIM DUNG