Giám đốc AI Meta đính chính thông tin diện hàng hiệu: Từ chiếc áo 30 USD đến thương vụ 14,3 tỷ USD

Tranh luận về giá trị trang phục tại sự kiện Connect 2026

Tại hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển Connect 2026 của Meta diễn ra vào ngày 23/9, Giám đốc AI Alexandr Wang đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi xuất hiện với trang phục mang phong cách thập niên 1990. Cụ thể, ông mặc một chiếc áo phông in hình đầu hươu lớn, bên dưới là đường mòn trong rừng cùng những con hươu nhỏ, kết hợp dòng chữ Lake Tahoe ở tay áo. Ông phối chiếc áo này với quần tối màu và dép Crocs họa tiết rằn ri.

Giám đốc AI Meta - Alexandr Wang tại hội nghị Connect 2026 hôm 23/9. Ảnh: Meta

Ngay sau sự kiện, một số tài khoản mạng xã hội phân tích và cho rằng đây là phong cách giàu ngầm với giá trị đắt đỏ. Tài khoản Goltra trên nền tảng X nhận định ông Wang mặc áo của thương hiệu Hermès giá 800 USD, quần Loro Piana 1.200 USD và dép Ferragamo 1.500 USD. Bài đăng này nhanh chóng nhận được 3,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận phản hồi.

Dù vậy, ông Alexandr Wang đã trực tiếp bác bỏ các thông tin trên và gọi đây là sự vu khống. Giám đốc AI của Meta xác nhận chiếc áo phông được ông mua tại một cửa hàng đồ cũ ở Santa Cruz với mức giá 30 USD. Chiếc quần tối màu có giá 150 USD và đôi dép Crocs được mua với giá khoảng 60 USD. Phản hồi một bài đăng đánh giá hình thể, ông cho biết bản thân không bận tâm đến những thông tin sai lệch về giá trị quần áo nếu được nhận xét tích cực về sức khỏe thể chất.

Sự lựa chọn trang phục của vị giám đốc này được đánh giá là phù hợp với cách tiếp thị trợ lý AI Muse của Meta trên các nền tảng trực tuyến. Phong cách này không đi theo hướng bóng bẩy thường thấy ở các tập đoàn công nghệ lớn mà tập trung thể hiện sự ngẫu hứng của một nhà sáng lập gắn bó mật thiết với văn hóa mạng Internet. Chiếc áo phông hình hươu này cũng từng được ông sử dụng trong chương trình podcast Core Memory hồi tháng 5 và tại nhiều cuộc họp nội bộ quan trọng. Mẫu áo cũ thuộc thương hiệu Back to Earth hiện được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử với giá từ 14 USD đến 45 USD.

Định hình phong cách cá nhân và hành trình gia nhập Meta

Việc xây dựng hình ảnh cá nhân qua trang phục không phải là điều hiếm gặp đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon. Cố Giám đốc điều hành Apple Steve Jobs gắn liền với chiếc áo cổ lọ màu đen, trong khi CEO Nvidia Jensen Huang thường xuyên xuất hiện cùng áo khoác da tối màu. Tại Meta, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cũng có quá trình thay đổi phong cách rõ rệt. Trải qua hơn hai thập kỷ, ông từ bỏ thói quen mặc quần jeans và áo phông xám đơn giản để chuyển sang phong cách đa dạng hơn, bao gồm việc tự thiết kế các mẫu dây chuyền riêng.

Với trường hợp của Alexandr Wang, sự chú ý không chỉ dừng lại ở trang phục mà còn xuất phát từ vị trí chiến lược ông đang đảm nhiệm. Trước khi gia nhập Meta, ông là người đồng sáng lập công ty khởi nghiệp dán nhãn dữ liệu Scale AI vào năm 2016 khi mới 19 tuổi. Hoạt động kinh doanh hiệu quả đã giúp doanh nghiệp này nhanh chóng trở thành một đối tác quan trọng trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Vào giữa năm 2025, Meta tạo ra tiếng vang lớn trên thị trường công nghệ khi quyết định chi 14,3 tỷ USD để mua lại 49% cổ phần của Scale AI. Mục tiêu chính của thỏa thuận này là chiêu mộ trực tiếp Alexandr Wang về dẫn dắt đội ngũ phát triển trí tuệ nhân tạo của tập đoàn. Hành động lôi kéo nhân sự cấp cao này được ví như việc chuyển nhượng một ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới.

Sau thương vụ khổng lồ này, vị trí Giám đốc AI của Meta chính thức được giao cho Alexandr Wang. Những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực công nghệ đã mang lại cho vị lãnh đạo trẻ tuổi này khối tài sản ròng khổng lồ, hiện được định giá đạt mức 3,2 tỷ USD.