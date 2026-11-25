Giám đốc AI Meta Alexandr Wang cho rằng nhân loại “không nên chấp nhận việc chuyển giao xã hội cho AI"

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội X, ông Wang nhận định thế giới đang tiến gần tới kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo, thời điểm các hệ thống AI có thể vượt trội con người trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông, những quyết định được đưa ra trong thời gian tới sẽ có ảnh hưởng lớn tới cách công nghệ này định hình tương lai.

Giám đốc AI của Meta cho biết, AI đã đạt bước tiến đáng kể trong các lĩnh vực như lập trình, tự động hóa và an ninh mạng.

Khoảng cách còn lại để AI vượt con người trong nhiều lĩnh vực chuyên môn không còn chủ yếu nằm ở khả năng tư duy, mà ở dữ liệu, kinh nghiệm thực tiễn và quá trình thử nghiệm.

Ông Wang cảnh báo rất khó hình dung con người có thể duy trì quyền kiểm soát nếu xuất hiện các hệ thống AI có năng lực vượt xa con người ở mọi lĩnh vực.

"Khó có thể tưởng tượng một thế giới mà nhân loại duy trì quyền kiểm soát với siêu trí tuệ thông minh hơn và có khả năng hơn con người gấp 1.000 lần trong mọi lĩnh vực” - ông nói.

Theo ông, ngành công nghệ cần tập trung nhiều hơn vào các vấn đề an toàn, kiểm soát và định hướng phát triển AI một cách thận trọng.

Trước đó, công ty AI Anthropic công bố kết quả nghiên cứu liên quan đến mô hình Claude, được cho là đã hỗ trợ giải quyết một bài toán toán học nổi tiếng tồn tại trong nhiều năm.

Ông Wang mô tả đây là dấu hiệu cho thấy năng lực của AI đang bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Cảnh báo của Giám đốc AI Meta làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng những người đứng đầu ngành công nghệ đang liên tục cảnh báo về các rủi ro của AI nhưng chưa đưa ra giải pháp cụ thể hoặc lộ trình quản lý rõ ràng.

Ông Wang giải thích rằng điều ông muốn nhấn mạnh không phải là sự xuất hiện của siêu trí tuệ là điều tất yếu, mà con người vẫn có thể lựa chọn những hướng phát triển khác nhằm bảo đảm AI đóng vai trò hỗ trợ thay vì thay thế vai trò trung tâm của con người trong xã hội.

Theo Forbes, Euronews