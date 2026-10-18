Giám đốc AI 29 tuổi thừa nhận xao nhãng vì mải nghĩ meme

Alexandr Wang nghĩ về meme trong cả cuộc họp và buổi ăn tối với đồng nghiệp. Ảnh: Meta.

Trong các cuộc họp tại Meta, Giám đốc AI Alexandr Wang đôi khi không thể tập trung hoàn toàn vào nội dung thảo luận. Lý do không phải một vấn đề kỹ thuật hóc búa hay quyết định kinh doanh cấp bách, mà là ý tưởng về meme (ảnh chế) quảng bá sản phẩm AI mới của công ty.

“Tôi thường nghĩ ra một meme rồi tự nhủ: ‘Ôi Chúa ơi, mình phải đăng cái này ngay’”, Wang kể trong cuộc phỏng vấn với nhà sáng tạo podcast David Senra, phát hành ngày 11/10, theo Hindustan Times.

Alexandr Wang luôn nghĩ về meme

Vị giám đốc 29 tuổi cho biết các đồng nghiệp cũng bất ngờ trước sức hút của những bài đăng mà anh tạo ra trên mạng xã hội. Wang thậm chí từng ngắt quãng một bữa tối với đồng nghiệp vì nảy ra ý tưởng đăng bài.

Với anh, những nội dung này không chỉ là trò đùa ngẫu hứng. Chúng nằm trong nỗ lực khiến người dùng chú ý đến Muse, trợ lý AI cá nhân do Meta phát triển.

Alexandr Wang gây chú ý với phong cách sử dụng mạng xã hội hài hước, thường xuyên đăng meme lên trang cá nhân. Ảnh: The New York Times.

Khi được hỏi về tác động của các bài đăng đối với sự phát triển sản phẩm, Wang cho biết chúng thực sự tạo ra ảnh hưởng đến tăng trưởng, dù anh chưa thể xác định chính xác mức đóng góp của meme.

Thay vì chỉ tập trung vào thông điệp được chuẩn bị kỹ lưỡng, Wang trực tiếp tham gia vào dòng nội dung mang tính tức thời, đôi khi có phần khó đoán trên X.

Theo Business Insider, Wang xem đây là một phần trong mục tiêu giúp Meta trở nên “cool” trở lại. Anh cho rằng công ty sở hữu những nền tảng có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Internet như Facebook và Instagram. Tuy nhiên, bản thân Meta chưa được nhìn nhận là một thương hiệu thực sự hấp dẫn về mặt văn hóa.

Wang cũng kể rằng những bài đăng được thực hiện gần như theo bản năng, không suy nghĩ quá lâu trước khi nhấn nút chia sẻ. Cách tiếp cận này khác với hình ảnh truyền thông thường thấy ở các lãnh đạo công nghệ lớn. Họ vốn gắn liền với những tuyên bố được cân nhắc kỹ, tập trung vào tầm nhìn sản phẩm, năng lực kỹ thuật và kết quả kinh doanh.

Wang đưa một phần cá tính vào hoạt động quảng bá, sử dụng những câu đùa và hình ảnh có thể lan truyền nhanh trong cộng đồng trực tuyến.

Ở tuổi 29, Wang là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật trong đội ngũ lãnh đạo Meta. Trước khi gia nhập công ty, anh đồng sáng lập và điều hành Scale AI, doanh nghiệp chuyên về dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo. Mark Zuckerberg lựa chọn Wang để dẫn dắt các nỗ lực AI của Meta trong bối cảnh công ty muốn tăng tốc cạnh tranh với những đối thủ như OpenAI và Anthropic.

Theo Wall Street Journal, Wang mang đến phong cách giao tiếp đậm chất Internet, có khả năng giúp Meta kết nối với người tiêu dùng trẻ tuổi trong bối cảnh tệp người dùng Facebook và Instagram già đi.

Meme trở thành công cụ quảng bá sản phẩm AI của Meta

Muse là trọng tâm trong chiến lược truyền thông của Wang. Trợ lý AI này được Meta ra mắt ngày 8/9 và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Meta có lợi thế về quy mô phân phối nhờ hệ sinh thái mạng xã hội, nhưng vẫn cần khiến công chúng chú ý đến một sản phẩm mới giữa dòng thông tin dày đặc. Meme trở thành cách Wang giải quyết bài toán đó.

Thay vì chỉ giải thích Muse có thể làm gì, anh tạo ra những nội dung dễ chia sẻ, gắn sản phẩm với các tình huống hài hước và ngôn ngữ quen thuộc của cộng đồng mạng. Những bài đăng mang màu sắc cá nhân cũng giúp người dùng nhận diện sản phẩm thông qua chính người đứng sau.

Giám đốc AI Gen Z được kỳ vọng trẻ hoá phương pháp truyền thông sản phẩm của Meta. Ảnh: Wiki.

Một trong những hình ảnh được chú ý là Jolly, linh vật có tạo hình mềm mại, đáng yêu của Muse. Wang đưa hình ảnh này vào những bài đăng có tính chất gây tò mò, khuyến khích cộng đồng mạng phản hồi và sáng tạo nội dung ăn theo. Cách làm giúp linh vật trở thành một phần của cuộc trò chuyện trên Internet, thay vì chỉ xuất hiện trong các nội dung quảng cáo chính thức.

Dù vậy, phong cách của Wang không phải lúc nào cũng an toàn. Một số bài đăng sử dụng lối viết hài hước táo bạo, thậm chí gây tranh luận. Đây là mặt trái của chiến lược dựa vào khả năng lan truyền. Nội dung càng khác thường càng dễ thu hút sự chú ý, nhưng cũng khó kiểm soát cách công chúng diễn giải và sử dụng lại.

Wang thừa nhận những bài đăng tạo tác động đến sự tăng trưởng của Muse, song không khẳng định chúng là nguyên nhân duy nhất giúp sản phẩm thành công. Lợi thế phân phối của Meta, khả năng thực hiện nhiệm vụ của trợ lý AI và trải nghiệm người dùng vẫn là những yếu tố quan trọng.

Trường hợp của Wang cho thấy meme có thể vượt khỏi vai trò giải trí để trở thành một phương thức truyền thông sản phẩm. Nội dung không nhất thiết phải giống quảng cáo truyền thống mới có thể tạo ra sự quan tâm. Đôi khi, một hình ảnh hài hước hoặc bài đăng bất ngờ lại khiến người dùng chủ động chia sẻ và tìm hiểu thêm.

Với Meta, cách làm này còn phục vụ mục tiêu rộng hơn. Đó là thay đổi cảm nhận về thương hiệu trong mắt thế hệ người dùng trẻ. Tuy nhiên, để sự chú ý trên mạng xã hội chuyển thành tăng trưởng bền vững, những bài đăng gây sốt vẫn cần đi cùng một sản phẩm đủ hữu ích để người dùng tiếp tục quay lại sau khi meme lỗi thời.