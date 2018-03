Giám định tâm thần đối tượng đâm trọng thương thiếu tá công an ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ việc đối tượng Hoàng Gia Tú dùng dao bầu đâm trọng thương thiếu tá công an ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng), cơ quan công an cho biết đối tượng này từng nhiều lần gây rối trật tự công cộng và có đơn thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Đối tượng Tú bị bắt ngay sau khi đâm gục Thiếu tá CSGT trước cổng Công an quận..

Ngày 27/3, trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) cho biết, đối tượng Hoàng Gia Tú (SN 1981, trú tại tổ Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên) là đối tượng theo dõi thường xuyên của Công an địa phương.

Tính cả vụ việc đâm trọng thương Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp (cán bộ Đội CSGT Công an quận Đồ Sơn), Hoàng Gia Tú đã từng gây ra 4 vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Ngọc Xuyên và 2 lần khác tại phường Vạn Sơn. Đối tượng này không có công việc ổn định, thời gian gần đây chạy xe ôm kiếm sống.

Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, chiều 21/3, Tú điều khiển xe máy BKS 15G1 – 453.13 chở 2 người ngồi sau lưu thông tại khu 2 Đồ Sơn mà không đội đội mũ bảo hiểm.

Khi bị tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông do Thiếu tá Hiệp làm tổ trưởng yêu cầu dừng xe, Tú không xuất tình được bất kỳ loại giấy tờ nào. Sau đó, Tú và phương tiện bị đưa về trụ sở Công an quận để lập biên bản vi phạm. Lập xong biên bản, Tú đi về nhà lấy dao bầu phục sẵn ở cổng trụ sở Công an quận Đồ Sơn.

Đến 17h cùng ngày, khi Thiếu tá Hiệp hết ca làm việc trở về cơ quan thì bị Tú đâm sau gáy dẫn đến trọng thương, phải đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Đến nay, sức khỏe của anh Hiệp đã dần ổn định.

Ngay sau gây án, Hoàng Gia Tú cũng đã bị bắt giữ. Quá trình điều tra, do Tú có đơn thuốc điều trị tâm thần nên được đưa đi giám định tâm thần ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Hiện nay, Công an quận Đồ Sơn đang đợi kết luận giám định để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyên Trung