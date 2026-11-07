Giám định hiện vật giống thuyền độc mộc tìm thấy dưới sông Kỳ Lộ

Liên quan đến hiện vật bằng cây gỗ có hình dáng thuyền độc mộc vừa tìm thấy dưới dòng sông Kỳ Lộ chảy qua địa phận xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng nay 7/11, ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng Phú Yên thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong ngày 9/11 tới sẽ tiến hành giám định hiện vật nêu trên.

Các cơ quan chức năng tại hiện trường tìm thấy hiện vật.

Phần đầu của hiện vật như mũi thuyền độc mộc.

Theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, trước đó vào chiều 13/10, trong lúc xe cơ giới chuyên dụng của Công ty TNHH Khoáng sản và Tổng hợp Đoàn Hân đang vận hành khai thác cát tại địa bàn giáp ranh hai thôn Tân Vinh, Tân Phước đã tình cờ tìm thấy hiện vật bằng gỗ có hình dáng như chiếc thuyền độc mộc, nằm ở độ sâu khoảng 10m dưới dòng sông Kỳ Lộ ở khu vực Núi Một, Triều Sơn. Hiện vật này có chiều dài 8,66m, rộng 0,49m, cao 0,75m đã được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đồng Xuân để bảo quản tạm thời.

Theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và điều 37 Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa; UBND xã Đồng Xuân đã có văn bản báo cáo và đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, giám định…

Trong ngày 9/11/2026, tổ giám định do Bảo tàng Phú Yên chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Xuân sẽ tiến hành kiểm tra, nghiên cứu, xác định đặc điểm, tính chất, niên đại, giá trị hiện vật.

Ngày 4/11, Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản giao cho Bảo tàng Phú Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Đồng Xuân tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, xác định đặc điểm, tính chất, niên đại, giá trị và hoàn thiện hồ sơ hiện vật theo quy định pháp luật. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nghiên cứu sẽ hướng dẫn UBND xã Đồng Xuân xác lập phương án và quy trình xử lý, bảo quản, lưu giữ hiện vật phù hợp với tính chất, tình trạng hiện vật.

Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng Phú Yên bên hiện vật có hình dáng như chiếc thuyền độc mộc.

“UBND xã Đồng Xuân mong muốn lưu giữ hiện vật để bảo tồn những dấu tích có thể phản ánh đời sống, sinh kế và quá trình hình thành, phát triển của địa phương gắn với dòng sông Kỳ Lộ; đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất này sau khi được cơ quan chuyên môn giám định” – văn bản của UBND xã Đồng Xuân nêu.

Dòng sông Kỳ Lộ dài 120km, phát nguyên từ vùng núi La Hiên có độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển và là nơi tiếp giáp giữa ba tỉnh Bình Định, Gia Lai, Phú Yên trước đây. Dòng chảy con sông xuôi về hướng Đông Nam qua địa phận hai huyện Đồng Xuân, Tuy An thuộc tỉnh Phú Yên trước đây, nay là tỉnh Đắk Lắk với chiều dài 76km. Điểm cuối cùng đổ ra cửa biển Tiên Châu và một phân lưu đổ vào Đầm Ô Loan – một danh thắng quốc gia ở phía Đông Đắk Lắk. Nơi tìm thấy hiện vật có hình dáng như chiếc thuyền độc mộc nằm ở vùng trung lưu trên dòng sông này.