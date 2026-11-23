Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Hang Seng tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sự bùng nổ xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến AI đã trở thành trụ đỡ ngày càng quan trọng cho tăng trưởng của Trung Quốc. Thặng dư thương mại của nước này đã vượt mốc 1.000 tỷ USD trong 10 tháng (1 - 10/2026), nhờ nhu cầu liên quan đến AI cùng với sức tiêu thụ nội địa yếu. Tuy nhiên, nếu đầu tư cho AI trên toàn cầu chậm lại hoặc Mỹ thắt chặt hơn nữa các hạn chế về công nghệ, xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với những trở ngại.

Điều đó khiến các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: tiêu dùng nội địa trì trệ cùng với những rủi ro trong lĩnh vực xuất khẩu đang phủ bóng lên triển vọng thị trường. Tình thế khó khăn này càng gây quan ngại trong bối cảnh các số liệu về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thị trường bất động sản của Trung Quốc trong tháng 10/2026 yếu kém, cùng với thông báo về việc Mỹ tăng cường hạn chế xuất khẩu chip AI cho Trung Quốc sau bê bối liên quan đến Nvidia.

Cựu CEO của Nvidia, ông Jensen Huang, từng là người tích cực vận động nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, khi cho rằng các lệnh cấm nghiêm ngặt sẽ chỉ thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực tự chủ về công nghệ. Việc ông rời khỏi vị trí này cho thấy các hạn chế mới nhất có thể chỉ mới là sự khởi đầu. Kết hợp với những lo ngại ngày càng tăng của các nhà đầu tư về khả năng sinh lời từ AI, tình hình này gây lo ngại về sự sụt giảm trong chi tiêu cho AI tại Mỹ.

Mô hình xuất khẩu các sản phẩm AI của Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào các linh kiện nhập khẩu. Theo dữ liệu từ FactSet, nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến công nghệ đã tăng vọt trong bối cảnh bùng nổ AI. Trong 14 tháng qua, nhóm hàng này chiếm tới 37% tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 25 - 27% vào nửa đầu năm 2025. Nếu đầu tư cho AI suy giảm, nhập khẩu các linh kiện này cũng có khả năng giảm theo. Điều đó đồng nghĩa với việc xuất khẩu ròng của Trung Quốc có thể vẫn được bảo toàn ở mức độ nhất định, giúp hạn chế tác động tiêu cực đến tăng trưởng GDP.

Tuy nhiên, một vấn đề có thể trở nên xấu hơn là nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc có thể gây ra những tác động đáng kể đối với thị trường. Những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước cùng với khả năng chi tiêu vốn cho AI chững lại có thể gia tăng áp lực buộc Trung Quốc phải kích thích tiêu dùng nội địa sau khi ưu tiên tập trung vào sản xuất và sự tự chủ về công nghệ.

Tuy nhiên, nếu những thay đổi tại Trung Quốc không đáng kể, các nhà đầu tư chứng khoán có thể trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài khi nền kinh tế trong nước đang chậm lại, còn lĩnh vực xuất khẩu lại trở nên dễ bị tổn thương.