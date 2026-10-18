Giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ, ít nhất 19 người thiệt mạng

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ tại Bệnh viện Calcutta nơi các nạn nhân được đưa tới cấp cứu

Thủ hiến bang Tây Bengal, ông Suvendhu Adhikari, cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 7 tuổi.

Vụ việc xảy ra bên ngoài một khu nhà tạm phục vụ lễ hội, tập trung đông người dân đến tham dự sự kiện tôn giáo.

Theo một quan chức cảnh sát tại hiện trường, khi trời bắt đầu đổ mưa vào ban đêm, một thông báo phát qua hệ thống loa đã gây xáo trộn.

Đám đông đứng chờ bên ngoài khu vực lễ hội chen lấn, xô đẩy và dồn lên phía trước, khiến nhiều người ngã xuống và dẫn tới thảm kịch giẫm đạp.

Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế khẩn trương chuyển các nạn nhân bị thương, trong đó có một cảnh sát, tới bệnh viện địa phương.

Người thân của các nạn nhân đợi bên ngoài tòa nhà cấp cứu của bệnh viện

Nhiều thân nhân đã bật khóc khi nhận tin người thân gặp nạn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục. Chính quyền bang Tây Bengal cho biết đang hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Giới chức đã thu giữ dữ liệu camera giám sát tại khu vực lễ hội để điều tra diễn biến vụ việc, đồng thời xem xét trách nhiệm của những người liên quan đến công tác kiểm soát đám đông.

Theo Xinhua, Malaymail