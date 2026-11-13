Giảm chi phí đầu vào, tạo dư địa ổn định giá hàng hóa

Ảnh minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, trong khi người dân và doanh nghiệp bước đầu được hưởng lợi, giá nhiều mặt hàng, dịch vụ vẫn chưa giảm tương ứng. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý thị trường, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng.

Người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách

Những ngày đầu tháng 11/2026, việc giá xăng dầu liên tục giảm, cùng với chính sách giảm giá điện và hỗ trợ thuế, đã tạo thêm điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, mặt bằng kinh doanh, nhân công và nguyên liệu vẫn ở mức cao, các chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tài chính, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kích thích sức mua.

Từ ngày 1/11, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được điều chỉnh về 0%, góp phần kéo giảm giá nhiên liệu trong nước. Đến ngày 12/11, giá xăng E5RON92 còn 19.399 đồng/lít, giảm 4.824 đồng/lít; xăng E10RON95-III còn 19.845 đồng/lít, giảm 4.314 đồng/lít so với thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách.

Đối với Hà Nội, nơi có nhu cầu đi lại, vận chuyển và phân phối hàng hóa lớn, việc giảm giá nhiên liệu không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí sử dụng phương tiện cá nhân mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ tiết giảm chi phí hoạt động.

Chị Đinh Ngọc Mai, ở khu vực Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, khi đổ 5 lít xăng E5RON92 vào đầu tháng 11, chị phải trả khoảng 116.000 đồng, thấp hơn hơn 14.000 đồng so với tuần trước đó. Mặc dù khoản tiết kiệm trong mỗi lần đổ xăng không lớn, nhưng đối với những người thường xuyên di chuyển bằng xe máy, mức giảm này góp phần giảm chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Ở lĩnh vực vận tải, anh Đàm Đình Hảo, Giám đốc một nhà xe khai thác tuyến cố định Hà Nội - Thái Nguyên cho biết, đội xe của doanh nghiệp tiêu thụ khoảng 950 lít dầu diesel/ngày, trong khi chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí hoạt động.

Theo tính toán của doanh nghiệp, với mức giảm 1.370 đồng/lít dầu diesel tại thời điểm đầu tháng 11, đơn vị tiết kiệm được khoảng 1,3 triệu đồng/ngày. Đây là khoản giảm chi đáng kể, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện duy trì hoạt động, nhất là khi chi phí nhân công, bảo dưỡng phương tiện và phí cầu đường vẫn tạo áp lực.

Cùng với xăng dầu, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện đến 900 kWh/tháng đều được giảm tiền điện so với trước, mức giảm cao nhất là 77.900 đồng/tháng.

Đối với Hà Nội, chính sách này có ý nghĩa thiết thực không chỉ với các hộ gia đình mà còn đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, siêu thị, cửa hàng bán lẻ và doanh nghiệp thương mại. Việc giảm giá điện giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để cân đối chi phí vận hành, duy trì hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh chính sách năng lượng, việc giảm nghĩa vụ thuế tiếp tục là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 29/10/2026, doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Cá nhân kinh doanh có doanh thu trong ngưỡng này cũng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ hoạt động kinh doanh.

Với Hà Nội, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, việc giảm nghĩa vụ thuế được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để các cơ sở duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm và từng bước mở rộng kinh doanh.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dự kiến làm giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng. Cùng với giảm 2% giá điện, hai chính sách được ước tính góp phần làm CPI tháng 11/2026 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước và CPI bình quân năm 2026 giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Việc giảm chi phí năng lượng không chỉ hỗ trợ trực tiếp đời sống người dân mà còn góp phần giảm chi phí đầu vào trong sản xuất, vận chuyển, lưu thông và phân phối hàng hóa, qua đó tạo thêm điều kiện ổn định mặt bằng giá cả.

Tăng cường quản lý thị trường, đưa lợi ích đến người tiêu dùng

Công nhân Công ty Truyền tải điện kiểm tra thiết bị TBA 220 kV Xuân Mai. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Mặc dù giá điện và xăng dầu giảm đang tạo tác động tích cực, thực tế tại Hà Nội cho thấy giá nhiều mặt hàng thiết yếu và dịch vụ ăn uống chưa giảm tương ứng. Đây cũng là vấn đề được người tiêu dùng quan tâm khi kỳ vọng những khoản tiết kiệm chi phí đầu vào sẽ từng bước được phản ánh vào giá bán hàng hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ngày 13/11/2026, tại chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội), thịt ba chỉ có giá khoảng 120.000 đồng/kg, chân giò 110.000 đồng/kg, thịt bò thăn 200.000 đồng/kg. Tại chợ Ngã Tư Sở, thịt ba chỉ khoảng 150.000 đồng/kg, cà chua từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, cải bắp khoảng 20.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Ngã Tư Sơ, phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết, giá bán chưa thể điều chỉnh giảm do giá nhập hàng vẫn ở mức cao. Đối với người kinh doanh nhỏ lẻ, giá lấy hàng từ đầu mối là yếu tố trực tiếp quyết định giá bán, trong khi việc giảm giá xăng chưa đồng nghĩa với chi phí vận chuyển từng chuyến hàng giảm ngay.

Tương tự, anh Trần Nguyên, chủ một quán cơm trên phố Trần Quốc Vượng, phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, giá các suất ăn tại quán đã tăng khoảng 10% so với đầu năm. Mặc dù một số nguyên liệu có xu hướng giảm, tổng chi phí kinh doanh vẫn chưa giảm tương ứng do còn phải chi trả tiền thuê mặt bằng, nhân công, điện nước và các khoản vận hành khác.

Theo anh Nguyên, lợi nhuận của quán hiện thấp hơn trước, trong khi không phải nguyên liệu nào cũng giảm giá. Nếu các khoản chi phí đầu vào cùng giảm và duy trì ổn định, cơ sở sẽ xem xét điều chỉnh giá bán phù hợp.

Thực tế này cho thấy, việc giảm giá điện, xăng dầu đã tạo dư địa tiết giảm chi phí nhưng mức độ tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ còn phụ thuộc vào cơ cấu chi phí của từng ngành hàng, từng cơ sở kinh doanh.

Ở góc độ bán lẻ, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam nhận định, việc giảm giá điện giúp các siêu thị tiết kiệm chi phí chiếu sáng, điều hòa, bảo quản hàng hóa. Tác động này còn lan tỏa đến nhà máy, kho lạnh, tạo điều kiện để các đơn vị bán lẻ thương lượng giá nhập hàng với nhà cung cấp.

Tuy nhiên, điện chỉ chiếm một phần trong cơ cấu chi phí. Nhiều lô hàng tồn kho vẫn mang giá thành sản xuất trước thời điểm giảm giá, trong khi doanh nghiệp còn phải cân đối lợi nhuận và các khoản chi phí khác. Vì vậy, giá bán lẻ thường có độ trễ nhất định khi chi phí đầu vào giảm.

Theo ông Mười, khoản tiết kiệm từ giá điện có thể được doanh nghiệp sử dụng để thực hiện chương trình khuyến mại, bình ổn giá hoặc tái đầu tư. Các nhóm hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, đồ uống và thực phẩm chế biến là những lĩnh vực có khả năng hưởng lợi từ việc giảm chi phí năng lượng.

Đối với thị trường Hà Nội, việc tiết giảm chi phí vận tải, logistics và phân phối hàng hóa có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong những tháng cuối năm khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng thường gia tăng.

Đáng chú ý, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6204/UBND-KT ngày 7/11/2026 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, kiểm soát chặt những mặt hàng có nguy cơ tăng giá. Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên, các đơn vị được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu, phân tích nguyên nhân tăng giá và triển khai giải pháp phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá.

Sở Công Thương Hà Nội được giao chủ trì theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng năng lượng như xăng dầu, điện, khí hóa lỏng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Trong bối cảnh giá năng lượng giảm, yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp là chủ động rà soát cơ cấu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xem xét điều chỉnh giá bán, giá cước hoặc triển khai các chương trình khuyến mại phù hợp để chia sẻ lợi ích với khách hàng.

Đối với cơ quan quản lý, cùng với việc tăng cường kiểm tra kê khai, niêm yết giá, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Việc công khai, minh bạch thông tin thị trường cũng giúp người dân và doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn, điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Có thể thấy, chính sách giảm thuế, giảm giá điện và xăng dầu đang tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, để những lợi ích này thực sự lan tỏa, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị phân phối trong việc kiểm soát chi phí, bảo đảm nguồn cung và điều chỉnh giá hợp lý.

Khi chi phí đầu vào giảm được chuyển hóa thành giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp, các chính sách hỗ trợ mới phát huy đầy đủ hiệu quả, góp phần ổn định đời sống người dân, thúc đẩy tiêu dùng và tạo động lực phát triển kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.