Giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị gạo xuất khẩu

Thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2025–2026 trên địa bàn phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Sản xuất lúa năm 2026 của An Giang sản lượng vượt kế hoạch cho thấy năng lực sản xuất khá ổn định, khẳng định vai trò là vựa lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp vào an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu.

Điểm sáng nổi trội trên đồng ruộng là tỷ lệ sản lượng lúa chất lượng cao chiếm hơn 70,8% tổng sản lượng thu hoạch chứng tỏ nông dân An Giang chú trọng sản xuất tập trung vào chất lượng, giúp hạt gạo dễ tiếp cận các thị trường xuất khẩu giá trị cao như: EU, Mỹ, Nhật Bản… nâng cao giá trị gia tăng trên đồng đất và thu nhập.

Trong 9 tháng năm 2026, trước bối cảnh chịu áp lực từ chi phí vật tư đầu vào tăng cao, biến động thị trường cùng diễn biến thời tiết khá phức tạp, ngành sản xuất lúa gạo An Giang vẫn giữ vai trò “trụ đỡ” vững chắc của nền kinh tế tỉnh. Sự chủ động trong thời vụ, điều tiết nguồn nước và phòng chống dịch bệnh… đã giúp sản xuất lúa gạo đạt nhiều kết quả.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Trần Thanh Hiệp thông tin, nhìn chung, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh khá thuận lợi. Sở thực hiện công tác thời vụ, dự báo, phòng chống sinh vật gây hại kịp thời, không phát sinh thành dịch, gây hại trên diện rộng; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, thủy lợi điều tiết nguồn nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật trên đồng ruộng… đảm bảo kế hoạch sản xuất lúa trong từng mùa vụ. Mặc dù giá cả có sự biến động theo thời điểm và chủng loại, các vùng sản xuất có liên kết với doanh nghiệp thể hiện rõ ưu thế bền vững, hạn chế tình trạng ứ đọng khi vào cao điểm thu hoạch. Tỉnh giảm dần diện tích lúa phẩm cấp thấp, tập trung nâng cao giá trị thương phẩm cho hạt gạo An Giang.

Điểm nhấn nâng cao lúa chất lượng cao là An Giang thực hiện mạnh mẽ đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, kích hoạt nông dân sản xuất nhân rộng mô hình trên đồng ruộng.

Cụ thể vụ Đông Xuân 2025 - 2026, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai 8 mô hình trình diễn tại 8 xã với tổng diện tích hơn 398 ha, thu hút 98 hộ dân tham gia. Tiếp nối đà thành công, vụ Hè Thu 2026 duy trì quy mô này, đẩy mạnh gieo sạ bằng cơ giới, giảm lượng giống gieo sạ xuống còn bình quân 65 kg/ha. Không dừng lại ở các mô hình điểm, tính lan tỏa của đề án được thể hiện qua việc các địa phương chủ động mở rộng thêm 31 mô hình với diện tích hơn 2.346 ha.

Theo đó, việc nhân rộng mô hình đề án trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; trong đó, vụ Đông Xuân 2025 - 2026 nhân rộng được 159.677 ha, sản lượng trên 1,24 triệu tấn; vụ Hè Thu 2026 duy trì diện tích 160.955 ha, sản lượng trên 991.000 tấn. Ước tính cả năm 2026, diện tích lúa chất lượng cao đạt chuẩn phát thải thấp nhân rộng ước đạt 184.035 ha, vượt 0,24% kế hoạch đề ra.

Ghi nhận thực tế tại các vùng tham gia đề án, nông dân đã áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiên tiến như: giảm lượng giống, giảm phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng kỹ thuật quản lý nước tưới ngập khô xen kẽ (AWD) và thu gom, xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường sinh thái đồng ruộng.

Để hạt gạo vươn xa và gia tăng giá trị bền vững, An Giang xác định việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết là yếu tố then chốt. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp 344 mã số vùng trồng lúa với tổng diện tích 22.060 ha; liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn tổng diện tích hơn 103.990 ha, với sự tham gia của 36 doanh nghiệp và 26 hợp tác xã.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang nhấn mạnh, việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết và cấp mã số vùng trồng nhằm hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc của thị trường nhập khẩu gạo; đồng thời, tạo sự gắn kết bền vững, dần xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún, nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo, kiểm soát tốt quy trình từ khâu gieo trồng đến thu hoạch, giảm chi phí đầu vào và giảm thiểu sử dụng hóa chất, gia tăng giá trị xuất khẩu gạo…

Tuy nhiên, diện tích lúa tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, đa số vẫn chưa được kết nối với các doanh nghiệp thu mua, phần lớn sản lượng lúa tiêu thụ qua thương lái, khiến giá cả bấp bênh và thiếu ổn định. Tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn và thời tiết diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa…

Tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng diện tích lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp trong vụ Thu Đông 2026, nhân rộng các mô hình hiệu quả cao; chủ động mời gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn bắt tay cùng hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu gắn với bao tiêu sản phẩm. Tỉnh vận hành cống đập phòng chống thiên tai, hạn mặn, mưa lũ bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông 2026 an toàn; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sản xuất vụ Đông Xuân 2026 - 2027 hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh kết hợp sản xuất lúa gạo với chương trình OCOP và du lịch nông nghiệp, sinh thái; chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc…