Giảm cầm chừng, giá vàng trong nước cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng

Sáng đầu tuần 26/10, giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm, nhưng mức điều chỉnh không đồng đều giữa các thương hiệu. SJC, Phú Quý và PNJ giữ nguyên giá mua vào, bán ra, trong khi Doji giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Hiện, giá vàng miếng SJC đứng ở 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng với vàng, giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,798 - 1,854 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,27,% so với cuối tuần qua.

Giới phân tích Phố Wall đang giữ tâm lý thận trọng với giá vàng.

Trên thị trường thế giới, lúc 9h sáng 26/10, giá vàng niêm yết ở mức 3.989 USD/ounce, sau đó nhích nhẹ lên 3.993 USD/ounce. Mức giá này, tính theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng trên thị trường thế giới tương đương 125,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng gần 17 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong lúc giá vàng và bạc hiện liên tục giảm mạnh, giới chuyên gia đưa ra dự báo về một kim loại quý có thể trở thành kênh đầu tư thay thế.

Theo CNBC, các chuyên gia và nhà đầu tư tin rằng, đầu tư đồng sẽ ngày càng lãi hơn đầu tư vàng và kim loại này có đủ cơ sở để trở thành kênh đầu tư thay thế trong tương lai.

Đồng đang ngày càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với các chính phủ và ngành công nghiệp, khi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), các dự án mở rộng lưới điện và chi tiêu quốc phòng tăng đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với kim loại công nghiệp này.

Là một nguyên liệu thiết yếu trong lĩnh vực điện tử, xây dựng và giao thông, cũng thường được xem như thước đo cho các hoạt động kinh tế, đồng đã đạt mức tăng giá vượt trội so với vàng trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo nguồn cung ổn định ngày càng tăng.

Cụ thể, giá đồng đã tăng 15,8% từ đầu năm đến nay và tăng hơn 30% trong 12 tháng qua. Ngược lại, giá vàng tương lai đã giảm 4,11% kể từ đầu năm và giảm 4,52% trong 12 tháng qua. Dự báo về xu hướng giá đồng vào cuối năm 2026, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã điều chỉnh nâng từ 13.735 USD/tấn lên 14.700 USD/tấn.