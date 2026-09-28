Giảm áp lực thi vào lớp 10, cần công bố sớm để học sinh chủ động

Từ góc độ của người học, chủ trương điều chỉnh phương thức tuyển sinh trong dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo mang đến những luồng suy nghĩ trái chiều.

Chia sẻ từ thực tế sau kỳ thi vừa qua, em Nguyễn Đức Anh (học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội) cho biết, việc rút gọn số môn thi giúp học sinh giảm bớt khối lượng kiến thức phải ôm đồm, không phải ôn dàn trải nhiều môn cùng lúc. Tuy nhiên, Đức Anh cho rằng áp lực không chỉ đến từ số lượng môn thi mà còn ở thời gian chuẩn bị và yêu cầu của từng môn. Khi điểm số dồn vào hai môn chính, gánh nặng sẽ lớn hơn, đòi hỏi học sinh phải ôn luyện thật sự chắc chắn.

Thí sinh thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: TL

Em Đỗ Nam Long (học sinh lớp 9 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) nhận định việc thi hai môn giúp lứa học sinh lớp 9 chủ động hơn trong việc phân bổ thời gian học trên lớp và khắc phục các phần kiến thức còn yếu. Dù vậy, Long nhấn mạnh áp lực tuyển sinh chỉ chuyển dịch trọng tâm chứ không mất đi, do đó học sinh rất cần biết cụ thể phương án và cách tính kết quả để lập kế hoạch học tập phù hợp.

Nam Long bày tỏ: "Với những học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 tới đây, chúng em đều mong công bố phương án thi, số môn thi sớm nhất, đừng để đến sau Tết mới công bố lúc đó chúng em rất áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý".

Trong khi đó, em Vũ Năng Vịnh (học sinh lớp 9 tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) thẳng thắn chia sẻ rằng mỗi học sinh có một thế mạnh riêng; những bạn không mạnh ở môn Toán hay Ngữ văn nhưng có lợi thế ở môn Tiếng Anh hoặc các môn học khác sẽ chịu thêm áp lực nếu kỳ thi thu hẹp phạm vi môn thi.

Vịnh cho rằng việc rút gọn về hai môn vô tình làm tăng tính rủi ro, bởi khi chỉ tiêu trường công lập không đổi mà gánh nặng điểm số dồn hết vào hai môn Toán và Ngữ văn, một sơ suất nhỏ cũng có thể đánh mất cơ hội vào trường mong muốn vì không còn môn thi khác để bù điểm. Đồng thời, việc vắng bóng môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cũng khiến nhiều học sinh trăn trở về tâm lý xem nhẹ môn học này, đi ngược lại xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Ở chiều ngược lại, nhiều học sinh và phụ huynh lại ủng hộ việc tách bạch giữa việc học để ứng dụng và việc thi cử. Nhiều ý kiến cho rằng việc học tiếng Anh phục vụ cho công việc, cuộc sống và giao tiếp toàn cầu là một phạm trù hoàn toàn khác với việc luyện giải đề thi trắc nghiệm trên lớp. Việc không đưa tiếng Anh vào kỳ thi áp lực cao được xem là bước đi thực tế, giúp giải phóng học sinh khỏi vòng xoáy luyện mẹo giải đề, từ đó có thêm không gian tập trung phát triển thực chất các kỹ năng nghe - nói.

Đối mặt với kỳ thi chuyển cấp này, học sinh nào cũng xác định đây là một chặng đua rất căng thẳng. Giữa lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo, điều các em cùng phụ huynh ngóng trông nhất là một quyết định và lộ trình được "chốt" sớm, rõ ràng. Một thông báo sớm từ cơ quan quản lý sẽ giúp các em đỡ cảnh đứng ngồi không yên, kịp điều chỉnh kế hoạch ôn tập thật vững vàng và bước vào phòng thi với tinh thần nhẹ nhõm nhất.