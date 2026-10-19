Giảm áp lực khám bệnh vào giờ cao điểm

Lấy máu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe cho người dân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa.

Quá tải cục bộ

Tại TTYT Thuận Hóa, lượng người dân đến KCB và điều trị nội trú mỗi ngày khá đông. Trung bình, đơn vị tiếp nhận khoảng 400 - 600 lượt bệnh nhân đến khám và 130 bệnh nhân điều trị nội trú. Đáng chú ý, khoảng 70% lượt khám tập trung vào buổi sáng nên có lúc xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, nhất là tại khu vực tiếp đón và các bộ phận thực hiện xét nghiệm, cận lâm sàng. Người bệnh phải chờ đợi lâu hơn, trong khi nhân viên y tế chịu áp lực xử lý lượng công việc lớn trong cùng một khung giờ.

Ông Nguyễn Văn Bình, trú ở phường Thủy Xuân, thường xuyên đến TTYT Thuận Hóa tái khám bệnh đái tháo đường type 2. Theo ông Bình, do phải nhịn ăn trước khi làm một số xét nghiệm, ông thường chọn đi khám vào buổi sáng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm đông bệnh nhân nên thời gian chờ đợi khá lâu. “Có những hôm tôi phải chờ hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt khám. Tôi hiểu buổi sáng có nhiều người đi khám, nhất là người mắc bệnh mạn tính cần xét nghiệm, nhưng nếu thời gian chờ được rút ngắn, sẽ thuận tiện hơn cho người bệnh”, ông Bình chia sẻ.

Thực trạng bệnh nhân tập trung đông vào buổi sáng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thói quen đi khám sớm của người dân và nhu cầu thực hiện xét nghiệm trước khi dùng thuốc hoặc ăn uống. Với những người mắc bệnh mạn tính, việc tái khám định kỳ, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cũng khiến họ ưu tiên lựa chọn khung giờ này.

Ở TTYT Phú Xuân, lượng bệnh nhân đến khám vào buổi sáng cũng thường xuyên tăng cao, gây quá tải cục bộ ở một số thời điểm. Tình trạng này đòi hỏi cơ sở y tế phải linh hoạt trong bố trí nhân lực, sắp xếp bàn khám và điều phối người bệnh giữa các bộ phận.

Linh hoạt nhân lực, cải tiến quy trình

Trước áp lực bệnh nhân tập trung đông vào buổi sáng, TTYT Thuận Hóa chủ động điều phối nhân lực giữa các khoa, phòng, ưu tiên tăng cường cho những vị trí có lượng người bệnh lớn như bộ phận tiếp đón và các khu vực thực hiện dịch vụ cận lâm sàng. Việc sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện có cũng được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ trong quá trình KCB.

BSCKI Hoàng Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, TTYT Thuận Hóa cho biết, khi lượng bệnh nhân tăng cao vào buổi sáng, Trung tâm phải chủ động sắp xếp hoạt động để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. “Giải pháp trước mắt là điều phối nhân lực phù hợp giữa các khoa, phòng, tập trung hỗ trợ những khâu có đông bệnh nhân, đồng thời khai thác hiệu quả trang thiết bị để hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài. Về lâu dài, trung tâm tiếp tục cải tiến quy trình KCB, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến tổ chức hoạt động khoa học và thuận tiện hơn”, bác sĩ Hà chia sẻ.

Tại TTYT Phú Xuân, công tác điều phối nhân lực cũng được xác định là giải pháp quan trọng để giảm áp lực vào giờ cao điểm. Bác sĩ Trần Tấn, Phó Giám đốc TTYT Phú Xuân cho biết, bên cạnh việc điều phối nhân lực, đơn vị đề xuất ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là quá trình nhập liệu, cập nhật dữ liệu KCB của người dân lên Sổ sức khỏe điện tử, góp phần từng bước hiện đại hóa quy trình quản lý và phục vụ bệnh nhân.

Một giải pháp khác được các cơ sở y tế triển khai là tuyên truyền, vận động người dân chủ động sắp xếp thời gian, đăng ký khám vào buổi chiều khi điều kiện sức khỏe và yêu cầu chuyên môn cho phép. Việc phân bổ hợp lý lượng bệnh nhân giữa các khung giờ không chỉ giảm áp lực vào buổi sáng mà còn giúp cơ sở y tế khai thác hiệu quả hơn nguồn nhân lực, trang thiết bị và không gian khám bệnh.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, tình trạng tập trung đông người bệnh vào buổi sáng tại một số cơ sở KCB vẫn còn xảy ra, chủ yếu do thói quen đi khám của người dân và việc phân bổ thời gian khám chưa thực sự đồng đều. Để khắc phục tình trạng này, ngành y tế thành phố tập trung tổ chức lại quy trình KCB theo hướng thuận tiện, lấy người bệnh làm trung tâm. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, đặt lịch khám và thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước giảm thời gian chờ đợi.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh, các cơ sở cần chủ động điều tiết lượng người bệnh theo từng khung giờ, tăng cường nhân lực vào thời gian cao điểm và phân luồng ngay từ khâu tiếp đón để người bệnh được hướng dẫn đến đúng nơi, đúng chuyên khoa.

Về lâu dài, ngành y tế tiếp tục củng cố năng lực tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng KCB ban đầu, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp ngay tại địa phương. Khi chất lượng chuyên môn và khả năng đáp ứng của tuyến cơ sở được nâng lên, áp lực không cần thiết đối với các bệnh viện tuyến trên cũng sẽ từng bước được giảm bớt.