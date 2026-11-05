Giảm áp lực chống ngập cho phía Bắc Hà Nội

Trạm bơm Cẩm Hà 1 đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Hiệu quả bước đầu tích cực

Ghi nhận vào đầu tháng 11-2026, tại công trường 3 trạm bơm: Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long, không khí lao động, sản xuất hết sức khẩn trương. Máy móc, trang thiết bị, nhân lực được nhà thầu huy động thi công các hạng mục còn dang dở.

Đến nay, nhiều hợp phần của 3 trạm bơm đã cơ bản được hoàn thành như: Cống xả qua đê, hệ thống trạm biến áp, bể hút, bể xả, kênh xả, nhà điều hành. Các công trình phụ trợ khác đang tiếp tục được nhà thầu bố trí nguồn lực, rốt ráo thi công.

Đáng chú ý, nhiều hạng mục chính phục vụ công tác vận hành trạm bơm đã cơ bản được chủ đầu tư lắp đặt. Trong đợt mưa lũ lớn xảy ra hồi tháng 8, 9-2026, khi nhiều diện tích ven sông Cầu bị ngập, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã vận hành các tổ máy bơm để hỗ trợ nhiệm vụ tiêu thoát nước.

Kênh tiêu thoát nước ra sông Cầu tại xã Đa Phúc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết, việc tiêu thoát nước trên địa bàn xã nói riêng và hai xã Trung Giã, Sóc Sơn nói chung, phụ thuộc chủ yếu vào 3 trạm bơm: Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long. Áp lực chống ngập vào mùa mưa lũ rất lớn.

Qua kết quả phối hợp vận hành các trạm bơm trong đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền và người dân địa phương đánh giá hạng mục đầu tư đã mang lại hiệu quả bước đầu tích cực. Hệ thống vận hành khá trơn tru, góp phần tiêu thoát nước cho hàng trăm héc-ta đất tự nhiên, giảm ngập lụt cho vùng ven sông Cầu, đặc biệt là thuộc địa bàn xã Đa Phúc.

Phấn đấu hoàn thành trước 31-12-2026

Khu vực phía Bắc của Hà Nội, trọng tâm là các xã thuộc huyện Sóc Sơn trước đây, hiện vẫn còn diện tích canh tác nông nghiệp lớn. Các khu dân cư với mật độ ngày một cao cũng đang hình thành khiến áp lực tiêu thoát nước, chống ngập gia tăng.

Trên cơ sở đánh giá tính cần thiết, căn cứ đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tháng 12-2025, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND về việc xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo, nâng cấp 3 trạm bơm: Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long.

Hệ thống đường ống dẫn nước được lắp đặt tại trạm bơm Cẩm Hà 1. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 213 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm chủ đầu tư. Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường thuộc Sở là đơn vị thực hiện.

Giám đốc Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Đinh Công Sơn cho biết, sau khi được Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội bàn giao hồi tháng 2-2026, đơn vị đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, đôn đốc các đơn vị tích cực triển khai. Đến nay, tiến độ thi công các hạng mục vẫn đang bảo đảm tiến độ.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, sau khi hoàn thành việc nâng cấp, 3 trạm bơm sẽ đảm bảo năng lực tiêu thoát nước chủ động, giúp giải quyết tình trạng ngập úng cho diện tích 2.800ha đất tự nhiên thuộc các xã: Đa Phúc, Trung Giã và Sóc Sơn; góp phần phát triển kinh tế và tạo dựng cảnh quan môi trường cho vùng dự án.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng nêu trên, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công trên thực địa, bảo đảm hoàn thành và đưa các trạm bơm vào vận hành chính thức từ năm 2027 nhằm giảm áp lực chống ngập cho khu vực phía Bắc của Hà Nội.