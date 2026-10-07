Giảm án cho nhiều bị cáo trong vụ gây thất thoát lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: TAND Tối cao

Ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng và nộp thêm 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo khác, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 30 năm tù xuống 29 năm tù; giảm án cho bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 25 năm tù xuống 22 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Các bị cáo: Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) giảm từ 7 năm xuống 4 năm tù; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) giảm từ 3 năm 6 tháng xuống 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng Phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng), được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) được giảm từ 10 năm tù xuống 6 năm 6 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát và cho rằng bản thân đã không làm tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm.

Cấp sơ thẩm xác định bà Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại nhưng các quyết định phê duyệt của bà là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến vi phạm, dự án đình trệ nhiều năm dẫn đến lãng phí.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, bà Tiến đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khai không được cấp dưới cho biết nguồn gốc số tiền này.