Giảm 7 phiên liên tục, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, thị trường tiếp tục giao dịch dưới áp lực và tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu nhà Vingroup. Nhìn chung, hầu hết thời gian giao dịch, chỉ số đi xuống dưới tham chiếu, giao dịch dưới vùng 1.700 điểm.

Tuy nhiên, vào cuối phiên sáng, đầu phiên chiều, nhờ sự phục hồi của cổ phiếu VIC và một số mã ngân hàng, chứng khoán, chỉ số bất ngờ phục hồi. VN-Index tạm dừng phiên sáng tăng nhẹ 0,45 điểm (+0,03%) lên 1.705,32 điểm.

Tuy nhiên, phiên chiều, áp lực bán lại quay trở lại các cổ phiếu lớn, đặc biệt VHM, BSR, GAS… đã kéo chỉ số sàn HOSE tụt sâu. Sức nặng của nhóm cổ phiếu này khiến VN-Index chốt phiên giảm, dù số mã xanh trên sàn hôm nay có phần áp đảo.

Chứng khoán đang trải qua chuỗi phiên giao dịch ảm đạm

Chốt phiên, sàn HOSE có 164 mã tăng, 153 mã giảm. VN-Index giảm 6,52 điểm (-0,38%) về 1.698,35 điểm.

Riêng nhóm VN30 có 13 mã tăng, 1 mã đứng giá và 16 mã giảm. VHM giảm 3,4%, là thủ phạm chính khi đóng góp hơn 6,4 điểm giảm cho VN-Index. Ngoài ra, BSR giảm 6,3%, GAS giảm 3,0%... cũng là những mã tạo sức ép cho chỉ số.

Ở chiều ngược lại, nhiều mã nhỏ giao dịch tích cực với 12 mã tăng kịch biên độ trên HOSE. Có thể kể đến QCG, mã này đã tăng trần 2 phiên liên tiếp sau khi mà Nguyễn Thị Như Loan trở lại “ghế nóng” Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai sau khi chấp hành xong án phạt liên quan đến vụ án khu đất 39 – 39B Bến Vân Đồn.

Ngoài ra, các mã tăng trần còn có BSI, CTS, SJS, VPG, AAT, DAH, NVT, SMA, SRC… Nhìn chung, sàn HOSE hôm nay giao dịch trong trạng thái “đỏ vỏ, xanh lòng”.

HNX-Index hôm nay giảm khá sâu 5,87 điểm (-2,21%) xuống 259,29 điểm. Trên sàn có 72 mã tăng, 61 mã giảm; tuy nhiên, nhiều mã giảm sâu như MBG, TDH, AMV, DHC, VHL, PPE… kết phiên ở mức giá sàn đã kéo sâu chỉ số.

UPCoM-Index là chỉ số duy nhất giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,21 điểm (+0,17%) lên 124,15 điểm. Trên sàn có 116 mã tăng, 93 mã giảm.

Thanh khoản thị trường đạt trên 16,7 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 700 tỷ đồng, các mã bị bán mạnh là VIC, STB, TCB…