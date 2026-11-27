Giá xăng dầu hôm nay 27/11 đồng loạt xuống thấp sau kỳ điều hành chiều qua, đánh dấu lần giảm thứ 6 liên tiếp của các mặt hàng xăng. (Ảnh minh họa)

Giá xăng trong nước giảm kỳ thứ 6 liên tiếp

Thị trường xăng dầu trong nước sáng 27/11 áp dụng mức giá mới theo kỳ điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính từ 15h ngày 26/11. Cả bốn mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến đều được điều chỉnh giảm, trong đó mức giảm của các mặt hàng dầu lớn hơn đáng kể so với xăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít, xuống còn 18.391 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít, còn 19.056 đồng/lít. Chênh lệch giá bán giữa hai loại xăng hiện ở mức 665 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 1.382 đồng/lít, đưa giá bán xuống còn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, còn 17.570 đồng/kg.

GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC

Ngày 27/11/2026 • Áp dụng từ 15h ngày 26/11

Giá bán tối đa; mức điều chỉnh tính theo đồng/lít hoặc đồng/kg. Nguồn: Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Đây là kỳ điều hành thứ 6 liên tiếp giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm. Riêng dầu diesel, mức giảm hơn 1.300 đồng/lít trong kỳ này góp phần giảm chi phí nhiên liệu đối với các doanh nghiệp vận tải, logistics và sản xuất.

Cùng với việc giảm giá bán lẻ, cơ quan điều hành thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut. Tất cả các mặt hàng đều không được chi sử dụng quỹ.

Theo Bộ Công Thương, trong chu kỳ tính giá từ ngày 19/11 đến ngày 26/11, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới giảm từ 8,13% đến 9,29%.

Giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 giảm 9,29%, xuống còn 91,422 USD/thùng; xăng RON95 giảm 8,62%, còn 94,314 USD/thùng.

Dầu diesel giảm 8,13%, xuống 136,638 USD/thùng; dầu mazut giảm 8,87%, còn 532,640 USD/tấn.

GIÁ XĂNG DẦU THÀNH PHẨM THẾ GIỚI

Chu kỳ tính giá 19/11 - 26/11/2026

Mức giảm lớn nhất

-9,29%

Xăng RON92

Xăng RON92 91,422 USD/thùng

-9,29%

Dầu mazut 532,640 USD/tấn

-8,87%

Xăng RON95 94,314 USD/thùng

-8,62%

Dầu diesel 136,638 USD/thùng

-8,13%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Nguồn: Bộ Công Thương. Đồ thị thể hiện độ lớn của mức giảm giá.

Sau kỳ điều hành ngày 26/11, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng tại Campuchia tương đương 25.716 đồng/lít, Thái Lan 29.337 đồng/lít, Trung Quốc 34.025 đồng/lít và Lào 43.992 đồng/lít. Trong khi đó, mức giá bán tối đa của xăng E10RON95-III tại Việt Nam là 19.056 đồng/lít.

Giá dầu thế giới phục hồi, Brent vượt 96 USD/thùng

Trái với diễn biến giảm giá bán lẻ tại Việt Nam, thị trường dầu thô thế giới ghi nhận đà phục hồi trong phiên giao dịch ngày 26/11.

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên ở mức 96,57 USD/thùng. Dầu WTI tăng 1,39%, lên 84,84 USD/thùng trong phiên. Thị trường dầu WTI không xác lập giá thanh toán chính thức do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI

Phiên giao dịch ngày 26/11/2026 • USD/thùng

DẦU BRENT

96,57

USD/thùng

▲ 1,96 USD

Giá chốt phiên

DẦU WTI

84,84

USD/thùng

▲ 1,39%

Giá trong phiên

0 25 50 75 100

96,57

84,84

Brent WTI

Nguồn: Dữ liệu giao dịch ngày 26/11. WTI không có giá thanh toán chính thức do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung đã hỗ trợ giá dầu, bất chấp triển vọng dư cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ tiếp tục tăng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của nước này tăng thêm 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11, lên 418,9 triệu thùng.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể rơi vào tình trạng dư cung trong quý IV/2026, khi tốc độ phục hồi nguồn cung vượt mức tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ.

Tâm điểm của thị trường năng lượng những ngày cuối tháng 11 là cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) dự kiến diễn ra ngày 29/11, với nội dung trọng tâm là chính sách sản lượng khai thác năm 2027.