Vàng miếng SJC còn 136,7 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h31), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC bán ra thị trường còn 136,7 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ cũng giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 133,7-136,72 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 133,7-136,73 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 132,5-136,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 132,5-136,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 131,5-135,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Thời điểm 9h39, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 132,5-136,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 128-132 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 132-136,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 130-135 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch chiều qua. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 132-136 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất và giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều so với sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng hai chiều, giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 132,2-136,2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 133,7-136,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 129,3-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 999,9 giá 127,7-133,49 triệu đồng/lượng, giảm 340.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 133-136,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 133-136 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 130-134,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới thấp nhất 14 tháng

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào thứ Tư khi các tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) làm tăng dự báo về việc tăng lãi suất, đẩy giá đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên.

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng khi đô la và lợi suất trái phiếu tăng do tuyên bố cứng rắn của Fed.

Giá vàng giao ngay giảm 3,2% xuống còn 3.726,19 đô la/ounce vào lúc 15h30 (GMT). Trước đó trong phiên giao dịch, giá vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 ở mức 3.719,55 đô la/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 3,2% xuống còn 3.741,90 đô la.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy các quan chức nhận thấy nguy cơ cần phải tăng cường nỗ lực kiểm soát lạm phát, ngay cả khi họ đồng ý giữ lãi suất ổn định vào thời điểm hiện tại.

"Giá vàng sẽ không được cải thiện nhiều sau biên bản cuộc họp của Fed, vì phần lớn các nhà phân tích đều dự đoán sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất, với một số ít đề cập đến việc tăng 50 điểm cơ bản nếu lạm phát không đạt kỳ vọng. Fed sẽ tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm, nhưng đây không phải là tình trạng khẩn cấp. Nếu không có sự đảo chiều nhanh chóng, những thiệt hại ngày hôm nay cho thấy lãi suất có thể sẽ chạm mức 3350-3450 trong những tuần tới", nhà phân tích độc lập Tai Wong nhận định.

Biên bản cuộc họp lặp lại những bình luận cứng rắn từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller, người cho rằng Fed cần phải quyết liệt hơn trong việc ứng phó với lạm phát và hoặc phê duyệt tăng 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 hoặc thông báo tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn vào năm 2027.

Hôm thứ Ba, các quan chức Fed, John Williams và Alberto Musalem cũng ra chỉ dấu có thể cần phải tăng lãi suất thêm để kiềm chế lạm phát.

"Chúng tôi tin rằng đợt bán tháo phản ánh áp lực ngày càng tăng từ đồng đô la Mỹ mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa", Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, Naeem Aslam, đánh giá.

Đồng đô la mạnh lên mức cao nhất trong 19 tháng vào thứ Tư khi những bình luận cứng rắn và dữ liệu kinh tế gần đây củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng tới.

Thị trường định giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 là 7,3%, so với 5,3% trước khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng không sinh lời.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 5% xuống còn 45,03 đô la/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Giá bạch kim giảm 4,1% xuống còn 1.370,70 đô la, sau khi cũng chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2025. Giá palladium giảm 2,2% xuống còn 949 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 19/11.