Giảm 50% vé tham quan di tích tại TP.Huế với du khách đi tàu hỏa

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, UBND TP.Huế vừa triển khai chính sách ưu đãi nhằm kích cầu du lịch, khuyến khích du khách trải nghiệm đường sắt và kéo dài thời gian lưu trú tại địa phương.

Đông đảo hành khách trải nghiệm đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung”. Ảnh: VNR.

Hai hành trình được áp dụng chính sách gồm tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế - Đà Nẵng.

Trong đó, tuyến Huế - Đà Nẵng đưa hành khách qua đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô và những cảnh quan đặc trưng của miền Trung.

Năm điểm di tích áp dụng ưu đãi gồm Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Chính sách dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ.

Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, bao gồm vé giấy và vé điện tử. Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích.

Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất sẽ được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

Để triển khai, TP.Huế yêu cầu các đơn vị đường sắt và doanh nghiệp liên quan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kết nối, chia sẻ dữ liệu hành khách, tạo thuận lợi khi kiểm soát vé tại các điểm tham quan.

Đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, tuyến đường sắt Kết nối di sản miền Trung mất khoảng 3 giờ để đi từ Huế đến Đà Nẵng, qua những cảnh quan nổi bật như hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Hành trình kết nối hai đô thị giàu giá trị di sản, đồng thời mang đến cho du khách góc nhìn khác về vẻ đẹp miền Trung từ cửa sổ toa tàu.