Giảm 50% vé tham quan di tích cho khách đi tàu hỏa di sản

Cụ thể, hai hành trình được áp dụng chính sách gồm tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế - Đà Nẵng. Trong đó, tuyến Huế - Đà Nẵng đưa hành khách qua đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô và những cảnh quan đặc trưng của miền Trung.

Năm điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được áp dụng ưu đãi gồm: Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Chính sách giảm 50% phí tham quan dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ.

Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, bao gồm vé giấy và vé điện tử. Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích. Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất sẽ được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí.