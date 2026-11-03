Giảm 50% vé tham quan di tích cho khách đi tàu hỏa di sản

Các hành khách trên Đoàn tàu du lịch đến ga Huế. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ngày 3/11, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thông báo, du khách đi tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong 7 ngày.

Ưu đãi này được triển khai theo Kế hoạch số 10/KH-UBND của UBND thành phố Huế nhằm kích cầu du lịch, khuyến khích du khách trải nghiệm đường sắt và kéo dài thời gian lưu trú tại địa phương.

Theo đó, 5 điểm di tích áp dụng ưu đãi gồm Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Chính sách dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ trên tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế - Đà Nẵng.

Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, bao gồm vé giấy và vé điện tử. Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích.

Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất sẽ được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

Ngành đường sắt đang phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế kết nối, chia sẻ dữ liệu hành khách, tạo thuận lợi khi kiểm soát vé tại các điểm tham quan.

Tuyến Kết nối di sản miền Trung giữa Huế - Đà Nẵng được đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, với thời gian di chuyển khoảng 3 giờ, qua những cảnh quan nổi bật như hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân. Hành trình kết nối hai đô thị giàu giá trị di sản, đồng thời mang đến cho du khách góc nhìn khác về vẻ đẹp miền Trung từ cửa sổ toa tàu.

Ngành đường sắt kỳ vọng, chính sách giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích ở Huế sẽ tạo thêm lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt và di sản, khuyến khích du khách kéo dài hành trình khám phá Cố đô.

Trên bản đồ du lịch quốc tế, sức hút của tuyến tàu di sản miền Trung đã được ghi nhận. Ngày 6/10, Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố danh sách 20 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026, trong đó Vietnam Central Heritage Connection (Kết nối di sản miền Trung), tuyến Huế - Đà Nẵng, xếp thứ 10; The Vietage by Anantara đứng thứ 14.

Theo Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler, giá trị của những hành trình này không chỉ nằm ở việc kết nối các điểm đến, mà còn ở trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh quan, khám phá văn hóa bản địa và tận hưởng thời gian di chuyển như một phần của kỳ nghỉ.