Giảm 40% giá vé tàu cho bệnh nhân khám, chữa bệnh tại Ninh Bình. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Nhằm chia sẻ chi phí đi lại và hỗ trợ người dân trong quá trình khám, chữa bệnh, ngành đường sắt triển khai chính sách giảm 40% giá vé tàu cho hành khách đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình.

Chính sách chỉ áp dụng cho người bệnh, không áp dụng cho người đi cùng. Mỗi hành khách được hưởng một mức giảm giá cao nhất và không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác.

Vé tàu được áp dụng đối với hành khách có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên các đoàn tàu có dừng đón, trả khách tại ga Phủ Lý.

Hành khách cần xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh tại hai bệnh viện nêu trên, gồm: giấy hẹn khám bệnh; giấy chuyển viện hoặc giấy giới thiệu khám, chữa bệnh có dấu đỏ; giấy ra viện; các giấy tờ khác xác nhận việc khám, chữa bệnh.

Giấy tờ phải có đầy đủ thông tin người bệnh, tên cơ sở y tế, thời gian khám, chữa bệnh và xác nhận hợp lệ của cơ sở y tế (có thể thông qua mã QR hoặc hình thức xác thực khác).

Thời gian đi tàu được áp dụng ưu đãi từ 10 ngày trước ngày hẹn khám, chữa bệnh đến 10 ngày sau ngày kết thúc khám, chữa bệnh hoặc điều trị nội trú, theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

Để mua vé, hành khách có thể mua trực tiếp tại các ga đường sắt (không áp dụng mua vé trực tuyến hoặc qua các đại lý), xuất trình giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh để nhân viên bán vé kiểm tra và áp dụng mức giảm giá theo quy định.

Thông qua chương trình ưu đãi này, ngành đường sắt mong muốn chia sẻ một phần chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giảm bớt những lo toan cho người bệnh. Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực đối với hành khách, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và cam kết đồng hành cùng cộng đồng của ngành đường sắt, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ xã hội.