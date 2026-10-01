Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm

VN-Index giảm gần 20 điểm trong phiên đầu tháng 10. Ảnh minh họa do AI tạo

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu tháng 10, với VN-Index có phiên đi xuống thứ tư liên tiếp và mất mốc 1.750 điểm. Lực cầu yếu, thanh khoản trên HoSE ở mức thấp trong khi độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán.

Đáng chú ý, PNJ có phiên giảm sàn thứ tư liên tiếp, trong khi MSR tăng mạnh sau giao dịch thỏa thuận hơn 55 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận này cũng khiến giá trị mua ròng của khối ngoại trên toàn thị trường tăng đột biến.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tháng 10, VN-Index giảm 19,32 điểm xuống 1.749,3 điểm. VN30-Index giảm 16,24 điểm xuống 1.890,57 điểm. HNX-Index giảm 2,98 điểm xuống 268,66 điểm. Ngược lại, UPCOM-Index tăng 0,21 điểm lên 126,52 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 19.553 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt khoảng 11.300 tỷ đồng. Thị trường nghiêng về bên bán với 344 mã giảm giá; trong đó, 23 mã giảm sàn; 258 mã tăng, 20 mã tăng trần và 901 mã đứng giá.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, giảm sàn 6,95% xuống 24.750 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ tư liên tiếp. Dư bán tại giá sàn hơn 37,7 triệu cổ phiếu, trong khi bên mua hoàn toàn trống.

Vốn hóa của PNJ còn khoảng 12.665 tỷ đồng, giảm hơn 4.200 tỷ đồng chỉ sau 4 phiên. Tính trong 8 phiên giảm liên tiếp, từ mức 36.950 đồng/cổ phiếu ngày 22/9 xuống 24.750 đồng/cổ phiếu, PNJ đã giảm khoảng 33%, về vùng giá thấp nhất trong hơn 6 năm. Nếu tính từ mức 63.100 đồng/cổ phiếu cuối phiên 2/7, thị giá PNJ đến nay đã giảm khoảng hơn 60%.

Ở chiều ngược lại, MSR tăng 5,4%, lên 58.600 đồng/cổ phiếu, có thời điểm tiến sát giá trần 63.900 đồng. Đáng chú ý, ngay trong phiên sáng, MSR xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 55,1 triệu cổ phiếu vào khoảng 9 giờ 18 phút, tương đương 4,99% vốn doanh nghiệp. Lô cổ phiếu được giao dịch ở mức 58.760 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị gần 3.240 tỷ đồng.

Trên thị trường, VIC tiếp tục là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN-Index khi lấy đi 12,52 điểm của chỉ số. Tiếp theo là STB làm giảm 1,40 điểm, LPB giảm 1,21 điểm, BID giảm 0,81 điểm, VCB giảm 0,70 điểm và GEE giảm 0,54 điểm. Ở chiều ngược lại, TCB đóng góp 0,68 điểm cho VN-Index, MSN đóng góp 0,63 điểm, HDB 0,54 điểm và PLX 0,30 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm đáng chú ý trong phiên khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 3.078 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận tại MSR trên UPCOM, khối ngoại vẫn bán ròng trong phiên.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 63 tỷ đồng. SBT dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 160 tỷ đồng, tiếp theo là VHM và HDB, cùng khoảng 61 tỷ đồng. PLX và MSN cũng được mua ròng trên 50 tỷ đồng.

Ở chiều bán, TCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 86 tỷ đồng. MSB đứng kế tiếp với gần 72 tỷ đồng, VNM bị bán ròng khoảng 47 tỷ đồng. PNJ bị bán ròng khoảng 41 tỷ đồng, STB hơn 36 tỷ đồng, chứng chỉ quỹ FUEVFVND hơn 32 tỷ đồng và GEE khoảng 31 tỷ đồng. VIC, VPB và BSR bị bán ròng lần lượt khoảng 29 tỷ đồng, 27 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 6 tỷ đồng. CEO dẫn đầu với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp theo là NVB khoảng 3 tỷ đồng; TNG, MST và NTP đều quanh mức 2 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng đột biến khoảng 3.147 tỷ đồng, chủ yếu do MSR được mua ròng khoảng 3.200 tỷ đồng qua giao dịch thỏa thuận. DRI được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng và SGP khoảng 0,6 tỷ đồng. Ở chiều bán, F88 và VEA cùng bị bán ròng gần 3 tỷ đồng; các mã QNS, ACV, MVN và HNG đều dưới 1 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng phân hóa khi TCB, HDB, VIB và CTG tăng, trong khi STB giảm 5% và EIB giảm 2,64%. Nhóm bất động sản chịu sức ép từ VIC giảm 3,47%, còn NVL và NLG tăng lần lượt 1,96% và 0,46%.

Nhóm tiêu dùng, bán lẻ cũng phân hóa với MSN tăng 2,75%, MWG tăng 0,28%, trong khi VNM giảm 1,35% và FRT giảm 0,27%.

Nhóm năng lượng duy trì sắc xanh khi PLX tăng 2,95%, PVS tăng 1,49% và PVD tăng 0,27%. Nhóm nguyên vật liệu phân hóa với MSR tăng 5,4%, DCM tăng 0,6%, trong khi HPG giảm 0,5% và GVR giảm 1,65%.

Sau phiên giao dịch đầu tháng 10, VN-Index đã có 4 phiên giảm liên tiếp và lùi xuống dưới mốc 1.750 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE ở mức thấp, trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế cho thấy dòng tiền vào thị trường vẫn thận trọng.