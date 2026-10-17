Giảm 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu cho một số doanh nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định quy định mức giảm tiền thuê lại đất đối với doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23-10-2026. Theo đó các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng chính sách sẽ được hỗ trợ giảm 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu, kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất.

Một khu vực đất ở xã Cam Lâm.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tham mưu cân đối, bố trí ngân sách hoàn trả tiền thuê lại đất cho các chủ đầu tư hạ tầng; thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản tiền đã giảm cho doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và nhu cầu hỗ trợ; đôn đốc các chủ đầu tư báo cáo danh sách doanh nghiệp được hưởng chính sách cùng kết quả thực hiện trước ngày 15-6 hằng năm hoặc khi có yêu cầu, làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách cho năm tiếp theo.

Thuế tỉnh thực hiện thanh toán bù trừ vào tiền thuê đất phải nộp trong năm của chủ đầu tư theo quy định; Kho bạc Nhà nước khu vực XIV căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền và lệnh hoàn trả để thực hiện hoàn trả kinh phí từ ngân sách Nhà nước vào tài khoản của chủ đầu tư. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cung cấp thông tin về số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, phục vụ việc xác định đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách.