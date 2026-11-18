Chính sách ưu đãi thuế bao phủ diện rộng và trợ lực trực tiếp dòng tiền

Ngày 29/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 43 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Ưu đãi tài chính này được áp dụng xuyên suốt hai kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, tập trung vào cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có tổng doanh thu không vượt quá 10 tỷ đồng mỗi năm. Cụ thể, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình sẽ được giảm trực tiếp 30% số thuế phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập, hoàn toàn không phân biệt phương pháp tính thuế.

Đối với khu vực doanh nghiệp và tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, mức giảm 30% cũng được áp dụng trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng. Trong trường hợp đơn vị đang hưởng ưu đãi thuế theo các quy định pháp luật khác, mức giảm 30% sẽ được tính trên số thuế còn lại phải nộp sau khi đã trừ đi phần ưu đãi hiện hành. Quy định này bảo đảm quyền lợi tối đa cho các cơ sở kinh doanh, giúp các đơn vị tối ưu hóa nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Theo số liệu thống kê từ cơ quan quản lý, quy định giảm 30% thuế thu nhập đang tạo ra trợ lực tài chính mạnh mẽ cho phân khúc doanh nghiệp và cơ sở quy mô nhỏ. Chính sách này trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho gần 20.000 hộ kinh doanh mới, đồng thời nâng tổng số hộ kinh doanh được thụ hưởng lợi ích lên gần 2,7 triệu cơ sở trên toàn quốc. Việc tiết giảm nghĩa vụ tài chính giúp các đơn vị duy trì hoạt động bền vững, giữ chân khách hàng và tạo thêm nhiều việc làm mới trong điều kiện kinh tế thị trường liên tục biến động.

Hiệu ứng thực tiễn tại Bắc Ninh và quy trình kê khai thụ hưởng tối giản

Tại khu vực phát triển kinh tế năng động như thành phố Bắc Ninh, hiệu ứng tích cực từ Nghị định 398/2026/NĐ-CP đang được ghi nhận rõ nét qua thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế thuộc Thuế thành phố Bắc Ninh Diêm Đăng Sơn cho biết toàn địa bàn hiện có khoảng 19.000 hộ kinh doanh và 15.200 doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng mức giảm 30%. Riêng tại Thuế cơ sở 8, Phó trưởng cơ quan Nguyễn Thị Phương Bắc thông tin hiện có khoảng 500 hộ kinh doanh được giảm 11 tỷ đồng tiền thuế, cùng với 2.400 doanh nghiệp được miễn giảm khoảng 21 tỷ đồng. Khoản tiền tiết kiệm này giúp các cơ sở kinh doanh có thêm dư địa hạ giá thành sản phẩm, mang lại lợi ích gián tiếp cho người tiêu dùng.

Dưới góc độ người nộp thuế, đại diện cơ sở kinh doanh Đậu Đậu Pet tại phường Từ Sơn chia sẻ rằng sau khi trừ các chi phí vận hành như mặt bằng và nhân công, phần lợi nhuận giữ lại thường không lớn. Việc được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân giúp cơ sở tiết kiệm chi phí quan trọng để an tâm duy trì hoạt động. Tương tự, đại diện Công ty Cửu Long cho biết khoản hỗ trợ từ việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp giúp đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng này có thêm ngân sách tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng mới.

Để người nộp thuế thụ hưởng đúng quyền lợi, quy trình kê khai được thiết kế tối giản thông qua phương thức điện tử. Cá nhân kinh doanh sử dụng Mẫu số 01 nộp cùng hồ sơ khai thuế định kỳ, trong khi tổ chức khai thay sử dụng Mẫu số 02. Đối với doanh nghiệp, đơn vị tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp hàng quý. Trường hợp doanh thu thực tế trong năm vượt quá mốc 10 tỷ đồng, người nộp thuế không được áp dụng mức giảm và phải nộp bổ sung số thuế còn thiếu. Đối với cá nhân kinh doanh, việc nộp bổ sung theo Mẫu số 03 sẽ không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn quy định của kỳ phát sinh doanh thu vượt ngưỡng. Cơ quan thuế các cấp đang tích cực thông tin trên nền tảng số và Cổng thông tin điện tử để bảo đảm chính sách được triển khai thống nhất, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức và tích lũy nguồn lực bứt phá.