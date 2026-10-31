Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ năm 2026

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29-10-2026, áp dụng đối với kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Cán bộ thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh. Ảnh: Ngô Hương.

Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh, được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Mức giảm được tính trên toàn bộ số thuế TNCN phải nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế. Cá nhân dự kiến có doanh thu không vượt ngưỡng quy định thực hiện kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm nghị định, nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quy định.

Đáng chú ý, điều kiện hưởng ưu đãi được xác định trên tổng doanh thu thực tế từ tất cả hoạt động kinh doanh trong năm. Trường hợp doanh thu vượt 10 tỷ đồng, cá nhân không còn thuộc diện được giảm thuế và phải kê khai, nộp bổ sung số thuế đã được giảm theo Mẫu số 03. Khoản thuế phải nộp bổ sung không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt ngưỡng.

Đối với thuế TNDN, mức giảm 30% áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Doanh thu làm căn cứ xác định điều kiện giảm thuế bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu của các đơn vị này cũng được tính vào tổng doanh thu để xác định điều kiện hưởng chính sách.

Doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN hằng quý. Trường hợp đang được hưởng các ưu đãi thuế TNDN khác, doanh nghiệp vẫn được giảm thêm 30% trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi.

Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng 10 tỷ đồng, doanh nghiệp phải kê khai và nộp đủ số thuế còn thiếu; việc tính tiền chậm nộp thực hiện theo quy định hiện hành.

Nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách, nghị định cũng quy định doanh nghiệp được thành lập từ việc chia, tách sau khi nghị quyết có hiệu lực không được giảm thuế nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng.