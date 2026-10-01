Giảm 20% tỷ lệ hết hàng trên kệ nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nhân viên kinh doanh chụp ảnh khu vực trưng bày và tải lên hệ thống DMS của Vinasoy. (Ảnh: AWS)

Vinasoy vừa triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trên nền tảng Amazon Web Services (AWS) nhằm tự động hóa việc giám sát trưng bày sản phẩm tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Sau hai tháng vận hành, giải pháp góp phần giảm 20% tỷ lệ hết hàng trên kệ, trong khi phạm vi giám sát tăng lên hơn 70% số điểm bán mỗi tháng. Thời gian chấm điểm trưng bày được rút ngắn từ hơn 20 ngày xuống còn 1–2 ngày, giúp đội ngũ kinh doanh nhanh chóng phát hiện và xử lý các vấn đề tại điểm bán.

Giải pháp được Vinasoy phối hợp phát triển cùng Renova Cloud, đối tác dịch vụ của AWS, ứng dụng GenAI vào phân tích hình ảnh trưng bày.

Từ chấm điểm thủ công đến giám sát bằng AI

Vinasoy hiện quản lý hoạt động trưng bày sản phẩm trên mạng lưới bán lẻ tại 34 tỉnh, thành phố. Trước khi ứng dụng AI, việc đánh giá hình ảnh trưng bày được thực hiện thủ công thông qua Hệ thống quản lý phân phối (DMS).

Mỗi đợt chấm điểm tiêu tốn gần 2.000 giờ công. Phạm vi giám sát mỗi tháng chỉ đạt khoảng 17% điểm bán và mỗi cửa hàng được kiểm tra khoảng một lần. Một chu kỳ chấm điểm hoàn chỉnh mất hơn 20 ngày.

Khi số lượng điểm bán và hình ảnh cần xử lý tăng lên, phương thức này khiến việc cập nhật thông tin tại điểm bán bị chậm. Vinasoy cùng Renova Cloud xây dựng giải pháp trên nền tảng AWS nhằm tự động hóa các khâu thu thập, phân tích hình ảnh và đánh giá trưng bày.

Theo quy trình mới, nhân viên kinh doanh chụp ảnh khu vực trưng bày trong mỗi chuyến thăm cửa hàng và tải hình ảnh lên hệ thống DMS. Hình ảnh sau đó được xử lý bằng Amazon SageMaker kết hợp công nghệ nhận dạng hình ảnh do Vinasoy phát triển.

Hệ thống có khả năng nhận diện 24 phiên bản sản phẩm sữa Vinasoy với nhiều loại bao bì và kích cỡ khác nhau, với tốc độ xử lý 22 hình ảnh mỗi giây.

Tiếp đó, giải pháp GenAI vận hành trên Amazon Bedrock đánh giá hình ảnh theo các tiêu chuẩn trưng bày đã được phê duyệt. Hệ thống có thể phân tích hình ảnh trong những trường hợp chất lượng ảnh hoặc cách sắp xếp sản phẩm có khác biệt so với tiêu chuẩn.

Kết quả chấm điểm được chuyển đến đội ngũ kinh doanh trong vòng 1–2 ngày. Thông tin được cập nhật nhanh hơn giúp nhân viên phát hiện tình trạng hết hàng, thiếu hàng hoặc trưng bày chưa đạt yêu cầu để xử lý tại điểm bán.

Sau khi triển khai, phạm vi giám sát tăng từ khoảng 17% lên hơn 70% số điểm bán mỗi tháng, trong khi tần suất giám sát tăng từ một lần mỗi tháng lên một lần mỗi tuần. Tỷ lệ hết hàng trên kệ giảm 20% trong hai tháng đầu vận hành.

Ông Lê Bá Bé, Giám đốc Bán hàng toàn quốc của Vinasoy. (Ảnh: AWS)

Ông Lê Bá Bé, Giám đốc Bán hàng toàn quốc của Vinasoy, cho biết trước đây việc thu thập dữ liệu trưng bày mất nhiều thời gian khiến thông tin cập nhật chậm, một số vấn đề tại điểm bán không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo ông, giải pháp GenAI giúp đội ngũ có thông tin nhanh hơn về tình hình trưng bày và hàng hóa, qua đó dành thêm thời gian cho các hoạt động kinh doanh và quan hệ với nhà bán lẻ.

Mở rộng ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh

Bên cạnh giám sát trưng bày, Vinasoy đang ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu bán hàng, hỗ trợ dự báo nhu cầu và tối ưu hóa phân phối.

Theo doanh nghiệp, một báo cáo bán hàng phục vụ các cuộc họp quản lý trước đây mất khoảng ba ngày để chuẩn bị, hiện có thể hoàn thành trong khoảng năm phút.

Vinasoy dự kiến tiếp tục mở rộng ứng dụng AI trong chuỗi giá trị, từ nhà máy đến điểm bán. Riêng giải pháp giám sát trưng bày dự kiến được mở rộng đến 100% điểm bán trong những tháng tới.

Doanh nghiệp cũng phối hợp với Renova Cloud phát triển giải pháp kiểm tra bao bì bằng AI trên nền tảng AWS, phục vụ đánh giá quá trình đóng gói sản phẩm.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, cho biết: “Hành trình của Vinasoy cho thấy cách một doanh nghiệp FMCG có thể chuyển từ thử nghiệm AI sang tạo ra những hiệu quả kinh doanh cụ thể. Khởi đầu từ một ứng dụng trong giám sát trưng bày, giải pháp đã mang lại những kết quả có thể đo lường được”.

Trong khi đó, ông Doron Shachar, Giám đốc Điều hành Renova Cloud, cho biết giải pháp được phát triển xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế của Vinasoy, với mục tiêu nâng cao hiệu quả thực thi tại điểm bán.

"Những hợp tác như thế này sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng AI rộng rãi hơn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam", ông Doron Shachar nói.