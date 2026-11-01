Giảm 2% giá điện từ ngày 1/11/2026: Trợ lực kép cho doanh nghiệp và người dân

Theo các chuyên gia, việc giảm giá điện có ý nghĩa đáng kể đối với đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Từ ngày 1/11/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức áp dụng mức giảm giá bán lẻ điện 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện. Chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Giảm 2% giá bán lẻ điện cho toàn bộ khách hàng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết việc điều chỉnh lần này được thực hiện theo chủ trương của lãnh đạo Đảng, Chính phủ; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Theo ông Phước, sau khi khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí trên cơ sở các quy định hiện hành, EVN đã quyết định giảm giá bán lẻ điện cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện với mức giảm 2%, áp dụng kể từ ngày 1/11/2026.

“Việc điều chỉnh giảm giá điện lần này thể hiện EVN sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp,” Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện 2% kể từ tháng 11/2026 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08%.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng chính sách, ông Nguyễn Đình Phước khẳng định việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện lần này vẫn tiếp tục bảo đảm hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Cụ thể, theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân, các hộ nghèo được hỗ trợ hằng tháng tương đương sản lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng theo mức giá bán lẻ điện bậc 1 hiện hành.

Đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ hằng tháng tương đương sản lượng điện sử dụng 30 kWh theo mức giá bán lẻ điện bậc 1.

Tác động lan tỏa tới sản xuất và kiểm soát lạm phát

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá cả thế giới tiếp tục biến động và gây sức ép lên mặt bằng giá trong nước, việc giảm giá điện có ý nghĩa đáng kể đối với đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế thuộc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam đánh giá việc giảm giá điện bình quân 2% có ý nghĩa lớn đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt. Trên cơ sở mức giảm bình quân này, Nhà nước có thể tiếp tục điều hành chính sách giá phù hợp theo mục đích sử dụng, thời gian sử dụng, đối tượng sử dụng, địa bàn sử dụng cũng như từng lĩnh vực cụ thể.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Trí Long cho rằng việc giảm giá điện giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí tiền điện, qua đó có thêm điều kiện tăng sức mua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Long, giá cả thế giới đang leo thang và dự báo năm nay giá thế giới tăng khoảng 23%, tác động đến mặt bằng giá trong nước. Trong bối cảnh đó, việc giảm giá điện giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí tiền điện, qua đó có thêm điều kiện tăng sức mua. Khi sức mua tăng, chính sách cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Đây là sự chia sẻ khó khăn rất lớn của Chính phủ đối với người dân. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều sức ép, giá cả leo thang, chính sách này không chỉ có tác động đối với tăng trưởng mà còn có ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội,” ông Ngô Trí Long nhận định.

Ở góc độ quản lý giá, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng chủ trương giảm giá điện 2% trong bối cảnh hiện nay có nhiều ý nghĩa, được dư luận đồng tình và người dân hoan nghênh.

Theo ông Thỏa, một chủ trương đúng, cộng với sự nỗ lực của ngành điện trong tiết kiệm, giảm chi phí để có thể giảm giá điện, sẽ tạo tác động lan tỏa sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất, tiêu dùng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông Thỏa phân tích, việc kiểm soát và giảm giá điện 2% có thể làm CPI chung của nền kinh tế giảm 0,0662% ở vòng tác động trực tiếp. Ở vòng hai, CPI có thể giảm 0,1324%. Đây là tác động tích cực đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, việc giảm giá điện 2% sẽ tạo điều kiện giảm chi phí đầu vào, từ đó tăng khả năng cạnh tranh khi đưa hàng hóa ra thị trường.

Đặc biệt, những ngành sử dụng nhiều điện sẽ được hưởng lợi rõ nét hơn. Theo tính toán của ông Thỏa, giá thành ngành thép có thể giảm khoảng 0,12%; xi măng giảm khoảng 0,3%; dệt may giảm khoảng 0,23%.

Đối với người tiêu dùng, nếu một hộ gia đình sử dụng bình quân khoảng 400 kWh điện mỗi tháng, số tiền điện phải trả có thể giảm gần 20.000 đồng/tháng.

Theo ông Thỏa, những tác động tích cực này sẽ góp phần hỗ trợ nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm dư địa để phấn đấu đạt các mục tiêu Chính phủ đã đề ra./.

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.