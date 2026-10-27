Giải Vô địch Yoga quốc gia lần VIII năm 2026- Khánh Hòa đạt 30 huy chương

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và phát triển môn Yoga trong cả nước, phù hợp với thực tế xã hội, đưa môn Yoga Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới, trong 3 ngày vừa qua (từ 23-25/10), tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao (số 33 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đã diễn ra Giải Vô địch Yoga quốc gia lần VIII năm 2026.

Giải năm nay, thu hút gần 100 VĐV nam, nữ gồm 8 đoàn, đến từ các tỉnh, thành phố: Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Khánh Hòa 2, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hồ Chí Minh 2.

Lãnh đạo các đơn vị, ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Yoga Việt Nam trao cờ và kỷ niệm chương cho đơn vị đăng cai

Yoga Việt Nam không chỉ là một môn thể dục thể thao, mà còn là một phong trào văn hóa, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của người tập. Giải đấu được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện Yoga trong nhân dân, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật và bảo đảm sức khỏe để thi đấu thể thao. Cơ cấu giải bao gồm: Các VĐV tranh tài ở hai hạng mục gồm Yoga Asana với 22 nội dung và Yoga Nghệ thuật với 17 nội dung.

Lãnh đạo Liên đoàn Yoga Việt Nam và Ban tổ chức thắp lửa khai mạc Giải

Phát biểu tại lễ trao giải, PGS.TS.Đặng Thị Hồng Nhung- Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Yoga VN nhấn mạnh: "Đây là giải đấu lớn nhất trong năm. Giải duy nhất được phong tặng đẳng cấp kiện tướng Yoga quốc gia.

Các VĐV tham gia thi đấu hãy phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những kỹ thuật điệu luyện và những màn trình diễn đẹp mắt, đầy tính nghệ thuật của môn Yoga...”.

Sau 3 ngày tranh tài, Giải vô địch Yoga quốc gia chính thức khép lại với các màn biểu diễn, tranh tài đẹp mắt, kịch tính và thú vị tại các nội dung: Yoga Asana (vô địch đối kháng các tư thế nam, nữ), Yoga nghệ thuật (đơn nghệ thuật; đôi nghệ thuật, nhịp điệu, kết hợp; tập thể).

Vận động viên nữ biểu diễn động tác yoga nghệ thuật.

Biểu diễn của VĐV nam

VĐV đơn nữ

Đoàn Khánh Hòa xuất sắc giành giải Nhất với 30 huy chương các loại

Bế mạc giải, ban tổ chức đã trao 39 bộ huy chương cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ở giải toàn đoàn, đoàn Khánh Hòa xuất sắc giành giải Nhất với 30 huy chương các loại (trong đó có 21 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng);

Đoàn Đồng Nai giành giải Nhì, đạt 38 huy chương các loại (với 9 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 17 huy chương đồng); đoàn Quảng Ngãi đạt 19 huy chương (6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 5 huy chương đồng) giành giải Ba.

Giải Vô địch Yoga quốc gia lần VIII năm 2026 góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Yoga, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh trong mọi tầng lớp lao động của Việt Nam.