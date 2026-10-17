Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026 lập kỷ lục số vận động viên tham dự

Ngày 17/10, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 chính thức khởi tranh tại Hà Nội. Giải đấu ghi nhận số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước phát triển của phong trào trượt băng trẻ Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu: “Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước: TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội - đây là giải đấu có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay”.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại giải đấu.

Bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cho biết: “Giải Vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ cả về công tác chuyên môn và lực lượng vận động viên. Điểm nổi bật là sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật và trọng tài quốc tế từng làm nhiệm vụ tại Olympic và các giải vô địch thế giới”.

Tại giải năm nay, các vận động viên cạnh tranh tổng cộng 37 bộ huy chương, trong đó có 29 bộ ở môn trượt băng tốc độ và 8 bộ ở môn trượt băng nghệ thuật. Điểm mới đáng chú ý là nội dung Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình thi đấu chính thức của giải quốc gia.

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 sẽ thi đấu xếp hạng vô địch cá nhân nam/nữ, phân chia độ tuổi của các vận động viên. Giải được áp dụng theo Điều lệ và Phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Thế giới (ISU).

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 quy tụ 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố.

Ở môn trượt băng tốc độ, các nội dung thi đấu bao gồm các cự ly từ 300m đến 1.000m. Các nhóm tuổi trải dài từ dưới 6 tuổi đến 13 tuổi trở lên. Ngoài nội dung cá nhân, giải còn có phần thi tiếp sức hỗn hợp nam, nữ cự ly 2.000m dành cho vận động viên dưới 15 tuổi. Trong khi đó, môn trượt băng nghệ thuật gồm 8 hạng mục, dành cho nhiều nhóm tuổi và trình độ khác nhau, từ các vận động viên nhỏ tuổi đến nhóm từ 16 tuổi trở lên.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và Giấy chứng nhận cho các cá nhân có thành tích tốt nhất của từng nội dung với xếp hạng từ hạng Nhất đến hạng Ba.