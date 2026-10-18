Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026 khép lại với nhiều dấu ấn

Trần Khánh Linh đánh dấu sự trở lại sân băng bằng vị trí thứ nhất ở nội dung Solo Ice Dance

Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng vận động viên (VĐV) tham dự đông nhất từ trước đến nay, với 112 VĐV đến từ 6 tỉnh, thành phố. Qua hai ngày tranh tài, nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện khả năng chuyên môn, trong đó không ít VĐV giành vị trí dẫn đầu ở nhiều nội dung thi đấu.

Ở môn trượt băng nghệ thuật, Lê Châu Giang (Hà Nội) giành vị trí thứ nhất hạng mục Preliminary Open Level, trong khi Trần Bảo Hân (Hà Nội) dẫn đầu Elementary Open Level.

Hoàng Minh Thi (TP.HCM) đứng đầu Basic Novice Single Skating. Hai vị trí dẫn đầu ở nội dung Junior Single Skating nam và nữ lần lượt thuộc về Bùi Tấn Tài (TP.HCM) và Vũ Lê Khánh Chi (Hà Nội).

Đáng chú ý, tại nội dung Junior-Senior Solo Ice Dance, Trần Khánh Linh (Hà Nội) xuất sắc giành vị trí thứ nhất, vượt qua hai vận động viên cùng đơn vị là Lê Bùi Thanh Hằng và Lê Bùi Hương Linh.

Ở môn trượt băng tốc độ, Nguyễn Hùng Khánh (Hà Nội) thể hiện phong độ ổn định khi đứng đầu cả hai cự ly 300m và 500m Junior D nam. Trương Đặng Hân Di (TP.HCM) cũng giành vị trí thứ nhất ở hai cự ly tương ứng dành cho nữ.

Tại nhóm tuổi Junior A, Nguyễn Phi Long (Khánh Hòa) dẫn đầu cả hai cự ly 500m và 1.000m nam. Kim Minh Anh (TP.HCM) cũng đạt thành tích tương tự ở nội dung nữ. Trong khi đó, Đoàn Minh Nhật (TP.HCM) đứng đầu hai cự ly 500m và 700m Junior B nam.

Nội dung tiếp sức hỗn hợp chứng kiến đội Hà Nội gồm Đinh Trúc Quyên, Nguyễn Hoàng Bảo Chi, Nguyễn Nhật Nam, Trần Ngọc Chung Lukas và Nguyễn Sơn Quân giành vị trí thứ nhất, xếp trên đội TP.HCM và một đội khác của Hà Nội.

Vận động viên nhí thể hiện bài thi trượt băng nghệ thuật trên sân băng Vincom Ice Rink

Bên cạnh những kết quả chuyên môn, câu chuyện của Trần Khánh Linh, còn được biết đến với tên Chiêu Linh, sinh năm 2005, là một điểm nhấn đáng chú ý tại giải đấu năm nay.

Khánh Linh từng tạm dừng thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện do gặp chấn thương và thiếu điều kiện tập luyện để phát triển chuyên môn. Tuy nhiên, niềm đam mê trượt băng cùng những điều kiện thuận lợi hơn đã thôi thúc cô trở lại sân băng.

Chia sẻ với Báo Văn Hoá, Khánh Linh cho biết cô từng có thời gian mất hứng thú với việc tập luyện bởi cảm thấy bản thân khó tiến xa hơn. Bước ngoặt đến khi cô gặp được huấn luyện viên hiện tại và có cơ hội tiếp cận Solo Ice Dance.

Theo Khánh Linh, vẻ đẹp của trượt băng không chỉ nằm ở những cú nhảy, xoay hay động tác kỹ thuật đẹp mắt mà còn thể hiện qua sự tinh tế trong từng đường trượt, khả năng kiểm soát các cạnh lưỡi giày trên mặt băng. Chính điều đó khiến cô lựa chọn Solo Ice Dance khi quyết định trở lại thi đấu.

Lần tái xuất này cũng đánh dấu bước chuyển của Khánh Linh từ cấp độ Junior lên Senior. Đặc biệt, bài thi mang yếu tố biểu tượng văn hóa Việt Nam được xây dựng trong khoảng ba tháng, với độ khó kỹ thuật cao, khiến cô chịu không ít áp lực khi trình diễn trước đông đảo khán giả.

Vượt qua những thử thách ấy, vị trí dẫn đầu nội dung Junior-Senior Solo Ice Dance trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại của Khánh Linh, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của nội dung thi đấu mới tại giải quốc gia.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung trượt băng tốc độ tại Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Khép lại sau hai ngày tranh tài, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 không chỉ ghi nhận những kết quả tích cực về chuyên môn mà còn tạo cơ hội để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực.

Sự xuất hiện của những gương mặt triển vọng cùng việc mở rộng nội dung thi đấu được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng lực lượng kế cận, tạo nền tảng cho trượt băng Việt Nam hướng tới các sân chơi quốc tế.