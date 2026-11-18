Giải diễn ra từ ngày 5-6/12 tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) và sân điền kinh Hòa Xuân (phường Hòa Xuân). Các môn thi đấu gồm điền kinh, cầu lông và bóng bàn. Trong đó, môn điền kinh có 8 nội dung: đẩy tạ nam (5kg), đẩy tạ nữ (4kg), chạy 100m nam, chạy 100m nữ dành cho người khuyết tật và đẩy tạ nam (5kg), đẩy tạ nữ (4kg), chạy 100m nam, chạy 100m nữ dành cho người khiếm thị.

Môn cầu lông có 7 nội dung: đơn nam đứng, đơn nữ đứng, đơn nam ngồi xe lăn, đơn nữ ngồi xe lăn, đôi nam đứng, đôi nữ đứng và đôi nam nữ đứng. Môn bóng bàn gồm 6 nội dung: đơn nam đứng, đơn nữ đứng, đơn nam ngồi xe lăn, đơn nữ ngồi xe lăn, đôi nam đứng, đôi nam ngồi xe lăn. Giải được tổ chức nhằm kỷ niệm 44 năm ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12/1982 - 3/12/2026), tạo sân chơi, cổ vũ phong trào để hội viên người khuyết tật rèn luyện thân thể, thi đấu giao lưu các môn thể thao.