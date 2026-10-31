Giải Vô địch Quốc gia PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc

Gấp đôi số đường thi, tổ chức thi đấu song song

PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước. Giải diễn ra trong 3 ngày, 30-31/10 và 1/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Các tay đua sẽ tranh tài trong 4 hạng thi đấu gồm: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao; Chuyên nghiệp (Mở rộng). Năm nay, PVOIL VOC vẫn giữ số lượng đường thi như năm ngoái với 23 đường thi cùng 01 đường đua đêm Adventure đặc biệt diễn ra vào đêm ngày 31/10 trên diện tích hơn 150 héc ta (gồm địa hình đường đất, rừng và đầm lầy).

Để đảm bảo tiến độ thi đấu trong khuôn khổ thời gian tổ chức và đồng thời tăng tính kịch tính, hấp dẫn cho giải, Ban Tổ chức PVOIL VOC 2026 đã quyết định chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, đồng thời tổ chức một số đường thi song song theo cặp. Điều này không chỉ đặt ra thử thách lớn về sức bền và khả năng tập trung của các tay đua, mà còn đẩy giới hạn vận hành của những chiếc xe lên mức cao nhất, thể hiện đúng tinh thần “off-road - vượt qua mọi giới hạn”.

PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên. Ảnh: BTC.

Việc khán giả được trực tiếp chứng kiến hai xe cùng hạng tranh tài liên tục trên hai đường thi liền kề, tạo nên không khí ganh đua sôi động, gay cấn, với nhịp độ thi đấu liên tục. Khán giả sẽ được trải nghiệm cảm giác phấn khích tột độ, hòa mình vào bầu không khí sôi động, nghẹt thở của lễ hội thể thao tốc độ lớn nhất năm.

Ông Phạm Văn Tài, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Hà Nội, cho biết: “Việc tổ chức Giải góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, có tổ chức; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ. Qua đó, lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm và phát huy khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn.

Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội, phát triển du lịch thể thao, huy động nguồn lực xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế thể thao của Thủ đô.”

Lễ hội đua xe dành cho khán giả

Không chỉ là sân chơi của các tay đua, PVOIL VOC 2026 còn là lễ hội dành cho người yêu xe và đam mê tốc độ. Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp trên 24 đường thi, khán giả sẽ được trải nghiệm off-road thực thụ tại 02 đường lái thử đến từ các thương hiệu Ford và Toyota.

Về đường trải nghiệm Ford (có độ dài khoảng 1km)

Đường lái thử Ford được bố trí với nhiều dạng địa hình trên cùng một lộ trình: các đoạn dốc, bùn lầy, hố so le, gờ giảm tốc và cua nghiêng. Các cụ, các mợ có thể trực tiếp cảm nhận cách xe vượt chướng ngại vật, độ ổn định thân xe và khả năng làm việc của hệ thống treo. Sơ đồ còn thể hiện các nhánh đường tắt; lộ trình thực tế sẽ theo hướng dẫn của đội ngũ phụ trách lái thử.

Trải nhiệm lái thử dòng xe Ford tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Ford.

100% khách tham gia trải nghiệm lái thử đều nhận ngay các phần quà đậm chất dã ngoại từ Ford như mũ, áo, bình giữ nhiệt, dù cao cấp… Đặc biệt, khách tham gia Mini-Challenge “Tay lái Vàng VOC 2026” - Cuộc thi kỹ năng sa hình tính thời gian dành riêng cho khách đăng ký lái thử có tổng giá trị giải thưởng lên đến 15 triệu đồng, kèm cúp/chứng nhận vinh danh từ chương trình.

Ford Ranger Raptor 3.0L V6 EcoBoost - Bán tải hiệu suất cao, đậm chất thể thao; cảm nhận sức mạnh V6 và hệ thống treo FOX trên đường trải nghiệm.

Ford Ranger Wildtrak 3.0L V6 - Bán tải đa dụng với động cơ dầu V6, kết hợp sức kéo mạnh mẽ và tiện nghi cho những hành trình khám phá.

Ford Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost - SUV 7 chỗ cao cấp, kết hợp không gian tiện nghi với trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, êm ái.

Về đường trải nghiệm Toyota (có độ dài khoảng 800m)

Đường lái thử Toyota kết hợp các đoạn dốc, bùn lầy, hố so le, đường đá và cua nghiêng, cùng những đoạn đổi hướng trên địa hình. Đây là cơ hội để khách trải nghiệm cảm nhận khả năng bám đường, vượt địa hình và sự linh hoạt của Toyota Hilux Trail Hunter, Toyota Land Cruiser FJ trong khu vực trải nghiệm. Người lái đi theo chiều mũi tên trên sơ đồ và hướng dẫn của đội ngũ phụ trách.

Mỗi đường thử được thiết kế riêng với địa hình thử thách, giúp khách hàng tự mình cảm nhận khả năng vận hành, độ bền và công nghệ của từng mẫu xe, qua đó thể hiện sự gắn kết giữa các hãng xe, cộng đồng off-road và người tiêu dùng trong cùng một không gian thể thao.

Trải nhiệm lái thử dòng xe Toyota tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Toyota.

Các đường lái thử năm nay được nâng cấp độ khó và mở rộng quy mô, cho phép khán giả thử cảm giác “off-road thực thụ” trong môi trường được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quà lái thử: ghế dã ngoại hoặc ô. Quà chơi minigame: túi tote hoặc mũ.

Toyota Hilux Trail Hunter 2.8 4x4 AT - Bán tải phong cách mạnh mẽ, động cơ dầu 2.8L và hệ dẫn động hai cầu; sẵn sàng đồng hành trên những hành trình khám phá.

Toyota Land Cruiser FJ - SUV địa hình cá tính, kế thừa tinh thần khám phá của dòng Land Cruiser; lựa chọn hấp dẫn cho người yêu những chuyến phiêu lưu.

Pvoil - bền bỉ cùng thể thao tốc độ việt nam

Sau 11 năm đồng hành, PVOIL VOC đã trở thành tên gọi quen thuộc với cộng đồng yêu xe địa hình tại Việt Nam. Qua nhiều mùa giải, thương hiệu PVOIL gắn liền với sự kiện, xuất hiện trong hệ thống nhận diện và các hoạt động diễn ra tại khu vực thi đấu.

Trong khuôn khổ PVOIL VOC 2026, PVOIL tiếp tục mang đến sự kiện 20.000 lít xăng dầu để phục vụ cho toàn bộ giải đua. Song song với đó, xe xăng lưu động PVOIL tiếp tục đồng hành cùng Ban Tổ chức, đảm bảo tiếp nhiên liệu kịp thời cho các đội thi đấu, góp phần duy trì tiến độ và an toàn cho từng bài thi địa hình khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, PVOIL còn bố trí khu trưng bày tương tác để đội ngũ chuyên viên trực tiếp tư vấn sản phẩm và chia sẻ thông tin về các giải pháp năng lượng mà doanh nghiệp đang triển khai, đồng thời hướng dẫn cho khách tham quan cài đặt ứng dụng tiện ích PVOIL 4U - nền tảng số giúp người dùng tra cứu cây xăng, tích điểm và thanh toán không tiền mặt nhanh chóng, tiện lợi trên toàn quốc.

Tại PVOIL VOC 2026, PVOIL tiếp tục mang đến sự kiện 20.000 lít xăng dầu để phục vụ giải đua. Ảnh: BTC.

Tại khu vực sự kiện, gian hàng PVOIL cũng là điểm dừng chân quen thuộc của khán giả và vận động viên, nơi mọi người có thể tìm hiểu về các sản phẩm nhiên liệu, dầu nhờn chất lượng cao, tham gia mini game nhận quà, và chia sẻ niềm đam mê tốc độ.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam CTCP (PVOIL) nhấn mạnh, “Bước sang năm thứ 19, VOC đã đi một chặng đường dài từ niềm đam mê của những người yêu xe đến một giải đấu có uy tín và bản sắc. Thành quả ấy được tạo nên bởi tâm huyết của những người tổ chức, sự đầu tư của các đội đua và một cộng đồng luôn dành tình cảm đặc biệt cho giải.

Đồng hành cùng VOC từ năm 2016, PVOIL tự hào được góp sức vào sự trưởng thành của giải. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ đã được xây dựng qua nhiều năm và tin tưởng vào triển vọng phát triển của cộng đồng thể thao ô tô Việt Nam”.